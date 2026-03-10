 iPhone 17 256GB torna in sconto su Amazon: anche in 5 rate se vuoi
IPhone 17 stupisce con potenza e in bellezza, il suo prezzo? Più conveniente su Amazon grazie allo sconto.
IPhone 17 stupisce con potenza e in bellezza, il suo prezzo? Più conveniente su Amazon grazie allo sconto.

iPhone 17, l’ultimo modello base uscito sul mercato, torna in promozione su Amazon. Disponibile in diverse colorazioni e nel taglio di memoria da 256GB, il melafonino più ambito è acquistabile a prezzo vantaggioso. Non solo risparmi, ma puoi pagare anche in 5 rate senza interessi se hai l’opzione disponibile in pagina. Prestazioni di ultimo livello, design rifinito e Apple Intelligence tutto dalla tua parte. Cosa aspetti? Tienilo tra le tue mani comprandolo a soli 899€ subito. 

Melafonino: il modello base, iPhone 17, ne vale la pena?

iPhone 17 è il modello ideale da acquistare se vuoi spendere il giusto per il tuo prossimo smartphone. Nonostante il suo essere “modello base” potrebbe essere snobbato da molti, include al suo interno tutti i plus che i dispositivi Apple garantiscono e ti garantisce un’esperienza integrale. Puoi scegliere tra diverse colorazioni e optare per la variante che ti incuriosisce di più, oltre al fattore estetico, il suo interno rimane il medesimo con potenza e intelligenza a portata di mano. Attraverso il chip A19 e Apple Intelligence, lo smartphone esaudisce ogni richiesta risultando sempre scattante. Ciò si traduce in app che apri in background senza limiti, passaggio da una all’altra senza rallentamenti e tantissimo svago. Streaming e gaming sono all’ordine del giorno, laddove tu sia interessato.

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3″ con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Salvia

899,00979,00€-8%
Le caratteristiche chiave della Serie 17 di iPhone sono:

  • display da 6,3″ con sistema ProMotion fino a 120Hz;
  • risoluzione e luminosità elevate per qualità potenziata;
  • chip A19 abbinato, in questo caso, a 256 GB di memoria di archiviazione;
  • Fotocamera Fusion da 48 MP con zoom 2x e ultra-grandangolo Fusion da 48 MP;
  • fotocamera frontale Center stage da 18 MP con spazio di cattura più ampio;
  • batteria con autonomia di un giorno;
  • ricarica fino al 50% in soli 20 minuti.

La promozione su Amazon

Con lo sconto dell’8% il prezzo va giù e iPhone 17 arriva tra le tue mani risparmiando circa un’ottantina di euro. Scegli la colorazione che più ti piace e compralo subito a soli 899€ su Amazon prima che torni a prezzo pieno.

Pubblicato il 10 mar 2026

Paola Carioti
10 mar 2026
