iPhone 17 Air: Apple avrebbe trovato il fornitore di display

A quanto pare, la compagnia taiwanese Novatek avrebbe annunciato l’intenzione di avviare la produzione di massa di display OLED TDDI (Touch and Display Driver Integration) già nel secondo trimestre del 2025. La notizia assume particolare rilievo in quanto la suddetta tecnologia potrebbe essere adottata da Apple, per la messa a punto di iPhone 17 Air, ovvero il già chiacchierato futuro modello di “melafonino”con display ultra sottile.

iPhone 17 Air con display OLED con tecnologia TDDI

Andando più in dettaglio, secondo le informazioni diffuse nelle scorse ore, Apple sarebbe uno dei primi clienti di Novatek e le speculazioni suggeriscono che il programma di spedizione proposto potrebbe allinearsi con i display della prossima generazione di iPhone nel 2025. Se il tutto dovesse rivelarsi corretto, starebbe a significare che alcuni modelli di iPhone 17 potrebbero essere dotati di questa tecnologia avanzata.

La tecnologia TDDI integrerebbe il driver del display e il touch in un unico strato, permettendo la realizzazione di schermi OLED più sottili. Questo sarebbe particolarmente adatto per iPhone 17 Air, appunto.

Tale innovazione costituirebbe un importante passo avanti per il colosso di Cupertino, permettendo la messa a punto di dispositivi con design più snelli e andando anche e soprattuto a migliorare le prestazioni dei display.

Corre altresì voce in merito al fatto che Apple possa iniziare ad utilizzare i display OLED TDDI su prodotti con un volume di produzione inferiore rispetto agli iPhone, come i futuri modelli di iPad e Apple Watch, senza contare il fatto che considerando le sue caratteristiche, questa tecnologia sarebbe ideale per la messa a punto di un iPhone o iPad pieghevole.