iPhone 17 su Amazon con consegna immediata: modelli e i prezzi

La fase di preordine è terminata: a partire da oggi, tutti i nuovi iPhone sono disponibili per l’acquisto su Amazon con la consegna immediata. È il giorno stabilito da Apple per il lancio dei suoi telefoni di ultima generazione. Scegli il tuo tra iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.
Disponibilità immediata per iPhone 17 su Amazon
Ecco dunque tutti i modelli in vendita, ufficialmente disponibili da oggi con la consegna immediata. Per alcune versioni in particolare potrebbe essere richiesta un’attesa di alcuni giorni, dipende dai volumi di vendita. È possibile verificare le tempistiche nelle singole schede.
iPhone 17
- iPhone 17 da 256 GB a 979 euro (Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco, Nero);
- iPhone 17 da 512 GB a 1.229 euro (Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco, Nero).
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
iPhone Air
- iPhone Air da 256 GB a 1.239 euro (Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola, Nero siderale);
- iPhone Air da 512 GB a 1.489 euro (Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola, Nero siderale);
- iPhone Air da 1 TB a 1.739 euro (Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola, Nero siderale).
Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, un giorno intero di batteria; Nero siderale
iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro da 256 GB a 1.339 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo);
- iPhone 17 Pro da 512 GB a 1.589 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo);
- iPhone 17 Pro da 1 TB a 1.839 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo).
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max da 256 GB a 1.489 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo);
- iPhone 17 Pro da 512 GB a 1.739 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo);
- iPhone 17 Pro da 1 TB a 1.989 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo);
- iPhone 17 Pro da 2 TB a 2.489 euro (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo).
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
Come anticipato, tutti i modelli elencati hanno disponibilità immediata. Acquistandoli è inoltre possibile contare sulla consegna gratis, con la spedizione gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.