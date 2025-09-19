 iPhone 17 su Amazon con consegna immediata: modelli e i prezzi
Tutti i quattro modelli presentati da Apple sono su Amazon con disponibilità e consegna immediata: iPhone 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max.
Tutti i quattro modelli presentati da Apple sono su Amazon con disponibilità e consegna immediata: iPhone 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max.

La fase di preordine è terminata: a partire da oggi, tutti i nuovi iPhone sono disponibili per l’acquisto su Amazon con la consegna immediata. È il giorno stabilito da Apple per il lancio dei suoi telefoni di ultima generazione. Scegli il tuo tra iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max.

Compra iPhone 17 su Amazon

Disponibilità immediata per iPhone 17 su Amazon

Ecco dunque tutti i modelli in vendita, ufficialmente disponibili da oggi con la consegna immediata. Per alcune versioni in particolare potrebbe essere richiesta un’attesa di alcuni giorni, dipende dai volumi di vendita. È possibile verificare le tempistiche nelle singole schede.

iPhone 17

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia

979,00
Vedi l'offerta

iPhone Air

Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5

Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, un giorno intero di batteria; Nero siderale

1.239,00
Vedi l'offerta

iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo

1.339,00
Vedi l'offerta

iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo

1.489,00
Vedi l'offerta

Come anticipato, tutti i modelli elencati hanno disponibilità immediata. Acquistandoli è inoltre possibile contare sulla consegna gratis, con la spedizione gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 set 2025

Davide Tommasi
19 set 2025
