iPhone 17 su Amazon con consegna immediata: modelli e i prezzi

La fase di preordine è terminata: a partire da oggi, tutti i nuovi iPhone sono disponibili per l’acquisto su Amazon con la consegna immediata. È il giorno stabilito da Apple per il lancio dei suoi telefoni di ultima generazione. Scegli il tuo tra iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Disponibilità immediata per iPhone 17 su Amazon

Ecco dunque tutti i modelli in vendita, ufficialmente disponibili da oggi con la consegna immediata. Per alcune versioni in particolare potrebbe essere richiesta un’attesa di alcuni giorni, dipende dai volumi di vendita. È possibile verificare le tempistiche nelle singole schede.

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Come anticipato, tutti i modelli elencati hanno disponibilità immediata. Acquistandoli è inoltre possibile contare sulla consegna gratis, con la spedizione gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.