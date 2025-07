iPhone 17: due novità in arrivo per il display

Tutti i modelli di iPhone 17, la nuova gamma di smartphone a cui Apple toglierà i veli a stretto giro, porteranno in dote due aggiornamenti di rilievo per quel che concerne il display e che di certo sapranno fare la felicita dei più.

iPhone 17: cornici sottili su tutta la gamma e nuova Dynamic Island

A riferire la cosa è stato, nelle scorse ore, l’account Digital Chat Station sul social network cinese Weibo. Da tenere presente che si tratta di un account solitamente reputato abbastanza attendibile e che in altre occasioni ha fornito anticipazioni riguardo il mondo Apple che si sono poi rivelate veritiere.

In primo luogo, l’account ha asserito che l’intera serie iPhone 17 sarà caratterizzata da cornici più sottili. Il colosso di Cupertino dice che l’iPhone 16 Pro e il 16 Pro Max presentano le cornici più sottili di qualsiasi prodotto abbia mai rilasciato e adesso questa caratteristica dovrebbe espandersi all’intera gamma iPhone 17, dunque non solo alle versioni Pro, ma anche a quella base e Air.

In secondo luogo, l’account ha fatto sapere che i modelli di iPhone 17 saranno dotati di una nuova interfaccia utente per la Dynamic Island. Può darsi che, lato software, iOS 26 introduca una Dynamic Island ridisegnata esclusivamente su tutti i modelli di iPhone 17. Sul fronte hardware, invece, si è vociferato di un ritaglio più piccolo, ma le voci sono state contrastanti sul fatto che debutterà sugli iPhone in arrivo quest’anno o quelli attesi per il 2026.

Per saperne di più, comunque, non resta nient’altro da fare se non attendere. Alla presentazione dei nuovi “melafonini” non dovrebbe mancare molto. L’evento, infatti, dovrebbe avere luogo durante la settimana dell’8 settembre.