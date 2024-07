iPhone 17: ecco le specifiche dettagliate dei display

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni fornite dal noto leaker “Ice Universe” su Weibo, la futura gamma iPhone 17, quella a cui Apple toglierà i veli questo autunno, porterà in dote display potenziati rispetto alla serie attuale.

iPhone 17: le caratteristiche dei display in dettaglio

Stando infatti a quanto comunicato dal leaker, quelle di seguito riportate saranno le specifiche esatte degli schermi della prossima gamma degli smartphone del colosso di Cupertino e i presunti prezzi di partenza dei vari device.

iPhone 17: display LTPO da 6.27 pollici ($799)

display LTPO da 6.27 pollici ($799) iPhone 17 Pro: display LTPO da 6.27 pollici ($1,099)

display LTPO da 6.27 pollici ($1,099) iPhone 17 Pro Max: display LTPO da 6.86 pollici ($1,199)

display LTPO da 6.86 pollici ($1,199) iPhone 17 Slim: display LTPO da 6.65 pollici ($1,299)

Per la prima volta, tutti e quattro i modelli utilizzeranno display LTPO, abilitando ProMotion con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Questo rappresenta un notevole miglioramento, poiché sino a questo momento ProMotion era riservato ai dispositivi Pro di Apple.

Il modello Slim diventerà il nuovo flagship di Apple, andandosi a piazzare a metà strada tra il Pro e il Pro Max in termini di dimensioni. Si presume che possa avere un chip A19, un sistema a doppia fotocamera posteriore, uno chassis in alluminio e 8GB di memoria. Tuttavia, queste specifiche potrebbero essere basate su ipotesi dovute al fatto che dovrebbe andare a prendere il posto del modello Plus.

I modelli Pro della gamma iPhone 17 dovrebbero includere 12 GB di memoria, un sistema di tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel e il chip A19 Pro, realizzato con il processo N3P di TSMC. Al contrario, il modello standard avrà un chip A19 differente.