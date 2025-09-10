Arriva iPhone 17: iPhone 16e più conveniente che mai (offerta)

È il momento migliore per comprare iPhone 16e: lo trovi al suo prezzo minimo storico su Amazon, nella versione con 256 GB di memoria interna. Il motivo? Nella giornata di ieri, Apple ha presentato i nuovi smartphone iPhone 17 e iPhone Air, abbassando la spesa richiesta per i modelli già in catalogo. In più, l’e-commerce ha deciso di applicare un forte sconto rispetto al listino ufficiale.

L’offerta migliore di sempre per iPhone 16e

Progettato per supportare tutte le funzionalità AI della suite Apple Intelligence, si basa ovviamente sul sistema operativo iOS e integra il chip A18 realizzato internamente dal gruppo di Cupertino, per prestazioni elevate in ogni ambito. Tra gli altri punti di forza ci sono il display OLED da 6,1 pollici protetto da Ceramic Shield, e la batteria che garantisce fino a 26 ore di riproduzione video con una sola ricarica., la migliore autonomia mai vista su un iPhone di questa misura. Sul retro trova posto la fotocamera Fusion da 48 megapixel con teleobiettivo 2x ottico. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Il nuovo prezzo di listino per la versione da 256 GB di iPhone 16e è 859 euro, ma grazie al forte sconto di oggi la puoi acquistare al suo minimo storico di 698 euro. Il risparmio è notevole. La colorazione in offerta è Nero, visibile nell’immagine qui sotto.

È subito disponibile con la consegna gratis prevista entro domani se lo ordini adesso. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza intermediari. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato da centinaia di recensioni sull’e-commerce è molto alto: 4,6/5.