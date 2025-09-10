iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro: i prezzi di tutti i modelli

Dopo aver dato uno sguardo alle specifiche tecniche complete dei nuovi iPhone 17 (e iPhone Air) che Apple ha annunciato ieri, è doveroso riservare un articolo anche ai prezzi. Un tema più volte discusso negli ultimi mesi, anche e soprattutto in considerazione delle ultime politiche sui dazi introdotte da Stati Uniti ed Europa. La buona notizia è che il modello base non ha subito rincari in confronto allo scorso anno, pur raddoppiano il quantitativo minimo di memoria interna.

I prezzi di tutti i nuovi iPhone 17, Air e 17 Pro

Si parte da una spesa di 979 euro per l’entry level della gamma, l’iPhone 17 con 256 GB di storage, proposto nelle colorazioni Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero. Più caro l’inedito iPhone Air (c’era da aspettarselo), che costa 1.239 euro nella sua versione base, disponibile nelle tinte Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola, Nero siderale.

Esborsi economici decisamente più sostenuti per le varianti Pro, arrivando fino a 2.489 euro per il top di gamma, l’iPhone 17 Pro Max con ben 2 TB di memoria. Questo, così come l’iPhone 17 Pro, sarà venduto in tre colorazioni: Argento, Arancione cosmico, Blu profondo. Ecco un riepilogo completo. Ricordiamo che i preordini partiranno venerdì 12 settembre e le consegne sono previste dalla settimana successiva (19 settembre). Per tutti ci sarà in dotazione il sistema operativo iOS 26, preinstallato e con supporto alla suite Apple Intelligence.

I prezzi del nuovo iPhone 17

iPhone 17 da 256 GB a 979 euro;

iPhone 17 da 512 GB a 1.229 euro.

Quanto costa iPhone Air?

iPhone Air da 256 GB a 1.239 euro;

iPhone Air da 512 GB a 1.489 euro;

iPhone Air da 1 TB a 1.739 euro.

iPhone 17 Pro da 1.339 euro

iPhone 17 Pro da 256 GB a 1.339 euro;

iPhone 17 Pro da 512 GB a 1.589 euro;

iPhone 17 Pro da 1 TB a 1.839 euro.

Il top di gamma: iPhone 17 Pro Max