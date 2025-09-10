iPhone 17: tutte le specifiche tecniche dei nuovi melafonini

Apple ha tolto i veli alla nuova gamma iPhone 17, introducendo novità importanti a livello di design e non solo. È giunto il momento di dare uno sguardo a tutte le specifiche tecniche integrate nei quattro modelli presentati, prendendo come riferimento le schede pubblicate sul sito ufficiale.

Le specifiche tecniche dei nuovi iPhone 17

In comune hanno la componente software ovvero il sistema operativo iOS 26 che introduce l’interfaccia Liquid Glass. Arriverà nella sua versione definitiva il 15 settembre per i modelli precedenti, sotto forma di aggiornamento. Ecco dunque le caratteristiche in dotazione ai nuovi smartphone di Cupertino.

iPhone 17

Display Super Retina XDR da 6,3 pollici con pannello OLED, risoluzione 2622×1206 pixel (460 ppi), Dynamic Island, Always-on, Promotion fino a 120 Hz, HDR, True Tone, contrasto 2.000.000:1 e luminosità massima outdoor 3.000 nit;

chip A19 con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core con supporto per Apple Intelligence;

256 o 512 GB di memoria interna;

fotocamere posteriori Fusion da 48 megapixel (26 mm, f/1.6) con teleobiettivo 2x da 12 megapixel (52 mm, f/1.6) e ultragrandangolo Fusion da 48 megapixel (13 mm, f/2.2);

fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel (f/1.9), tecnologia TrueDepth e Face ID;

funzionalità di sicurezza SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti;

connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, NFC, GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC) e microlocaliz­zazione iBeacon, VoLTE e Chiamate su rete Wi‑Fi;

supporto Dual SIM (nano SIM + eSIM);

altoparlanti stereo con audio spaziale;

batteria con autonomia di 30 ore nella riproduzione video con ricarica MagSafe fino a 25 W e wireless Qi2 fino a 25 W;

certificazione IP68;

design in alluminio con parte frontale in Ceramic Shield 2 e vetro posteriore a infusione;

colorazioni nero, bianco, azzurro nebbia, salvia e lavanda;

dimensioni 149,6×71,5×7,95 millimetri, peso 177 grammi.

iPhone 17 Air

Display Super Retina XDR da 6,5 pollici con pannello OLED, risoluzione 2736×1260 pixel (460 ppi), Dynamic Island, Always-on, Promotion fino a 120 Hz, HDR, True Tone, contrasto 2.000.000:1 e luminosità massima outdoor 3.000 nit;

chip A19 Pro con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core con supporto per Apple Intelligence;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna;

fotocamera Fusion da 48 megapixel posteriore (26 mm, f/1.6) con teleobiettivo 2x da 12 megapixel (52 mm, f/1.6);

fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel (f/1.9), tecnologia TrueDepth e Face ID;

funzionalità di sicurezza SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti;

connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, NFC, GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC) e microlocaliz­zazione iBeacon, VoLTE e Chiamate su rete Wi‑Fi;

supporto Dual SIM (due eSIM attive);

altoparlanti stereo con audio spaziale su AirPods compatibili;

batteria con autonomia di 27 ore nella riproduzione video con ricarica MagSafe fino a 20 W e wireless Qi2 fino a 20 W;

certificazione IP68;

design in titanio con parte frontale in Ceramic Shield 2 e posteriore Ceramic Shield;

colorazioni nero siderale, bianco nuvola, oro chiaro e celeste;

dimensioni 156,2×74,7×5,64 millimetri, peso 165 grammi.

iPhone 17 Pro

Display Super Retina XDR da 6,3 pollici con pannello OLED, risoluzione 2622×1206 pixel (460 ppi), Dynamic Island, Always-on, Promotion fino a 120 Hz, HDR, True Tone, contrasto 2.000.000:1, luminosità massima outdoor 3.000 nit;

chip A19 Pro con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core con supporto per Apple Intelligence;

256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB di memoria interna;

fotocamere posteriori Fusion da 48 megapixel (24 mm, f/1.78) con teleobiettivo 2x da 12 megapixel (48 mm, f/1.75) e ultragrandangolo Fusion da 48 megapixel (13 mm, f/2.2) e tele­obiettivo Fusion da 48 megapixel (100 mm, f/2.8);

fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel (f/1.9), tecnologia TrueDepth e Face ID;

funzionalità di sicurezza SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti;

connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, NFC, GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC) e microlocaliz­zazione iBeacon, VoLTE e Chiamate su rete Wi‑Fi;

supporto Dual SIM (nano SIM + eSIM);

altoparlanti stereo con audio spaziale;

batteria con autonomia di 31 ore nella riproduzione video con ricarica MagSafe fino a 25 W e wireless Qi2 fino a 25 W;

certificazione IP68;

design unibody in alluminio con parte frontale in Ceramic Shield 2 e parte posteriore in Ceramic Shield;

colorazioni argento, arancione cosmico e blu profondo;

dimensioni 150×71,5×8,75 millimetri, peso 204 grammi.

iPhone 17 Pro Max