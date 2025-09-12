 Tutti gli iPhone 17 e iPhone Air in preordine su Amazon: eccoli
I nuovi smartphone Apple sono in preordine su Amazon: scegli il tuo modello tra iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.
Tecnologia Mobile
Ci siamo: è aperta la fase di preordine su Amazon per i nuovi iPhone 17 e iPhone Air. Da questo momento è possibile acquistarli, scegliendo il modello, il taglio di memoria e la colorazione che si preferisce. Scegli subito il tuo e ordinalo per riceverlo direttamente a casa al day one della prossima settimana, con la consegna gratuita.

Compra i nuovi iPhone su Amazon

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max su Amazon

Partiamo dal modello base. È la scelta consigliata a chi cerca uno smartphone compatto: integra un display da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz. Tra le novità introdotte ci sono la scocca con Ceramic Shield 2, il chip A19 e fotocamere posteriori migliorate. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alle schede che trovi linkate qui sotto.

Il design di iPhone 17

Preordina iPhone 17 su Amazon

La vera novità di quest’anno è il melafonino supersottile. iPhone Air punta molto sul design con il suo spessore ridotto a soli 5,6 millimetri, ma anche le specifiche tecniche sono da top di gamma con telaio in titanio, chip A19 Pro, display più ampio da 6,5 pollici e fotocamera Fusion da 48 megapixel sul retro.

Il design di iPhone 17 Air

Preordina iPhone Air su Amazon

Nuovo look e comparto hardware evoluto anche per iPhone 17 Pro. Ha uno schermo da 6,3 pollici ed è animato dal potente chip A19 Pro (così come il fratello maggiore).

Il design di iPhone 17 Pro

Preordina iPhone 17 Pro su Amazon

La carrellata si conclude con il top della gamma, il nuovo iPhone 17 Pro Max. È anche il più grande, con pannello da 6,9 pollici, fino a 2 TB di memoria interna e la migliore autonomia di sempre per la linea. Ecco tutte le versioni proposte.

Il design del nuovo iPhone 17 Pro Max

Preordina iPhone 17 Pro Max su Amazon

Dunque, la fase di preordine per iPhone 17 e iPhone Air ha preso il via. Il lancio avverrà tra una settimana esatta, il 19 settembre, quando i nuovi melafonini saranno consegnati agli acquirenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 set 2025

