Tutti gli iPhone 17 e iPhone Air in preordine su Amazon: eccoli

Ci siamo: è aperta la fase di preordine su Amazon per i nuovi iPhone 17 e iPhone Air. Da questo momento è possibile acquistarli, scegliendo il modello, il taglio di memoria e la colorazione che si preferisce. Scegli subito il tuo e ordinalo per riceverlo direttamente a casa al day one della prossima settimana, con la consegna gratuita.

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max su Amazon

Partiamo dal modello base. È la scelta consigliata a chi cerca uno smartphone compatto: integra un display da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz. Tra le novità introdotte ci sono la scocca con Ceramic Shield 2, il chip A19 e fotocamere posteriori migliorate. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alle schede che trovi linkate qui sotto.

La vera novità di quest’anno è il melafonino supersottile. iPhone Air punta molto sul design con il suo spessore ridotto a soli 5,6 millimetri, ma anche le specifiche tecniche sono da top di gamma con telaio in titanio, chip A19 Pro, display più ampio da 6,5 pollici e fotocamera Fusion da 48 megapixel sul retro.

Nuovo look e comparto hardware evoluto anche per iPhone 17 Pro. Ha uno schermo da 6,3 pollici ed è animato dal potente chip A19 Pro (così come il fratello maggiore).

La carrellata si conclude con il top della gamma, il nuovo iPhone 17 Pro Max. È anche il più grande, con pannello da 6,9 pollici, fino a 2 TB di memoria interna e la migliore autonomia di sempre per la linea. Ecco tutte le versioni proposte.

Dunque, la fase di preordine per iPhone 17 e iPhone Air ha preso il via. Il lancio avverrà tra una settimana esatta, il 19 settembre, quando i nuovi melafonini saranno consegnati agli acquirenti.