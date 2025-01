iPhone 17: migliore gestione del surriscaldamento

La gamma iPhone 17 che Apple provvederà a introdurre sul mercato quest’anno sarà dotata di un dissipatore di calore a camera di vapore capace di migliorare enormemente le prestazioni termiche. La notizia arriva dal sito di notizie tech cinese MyDrivers, il quale afferma che tutti i nuovi smartphone del colosso di Cupertino, ovvero il modello base, l’Air, il Pro e il Pro Max adotteranno un diffusore di calore termico migliorato.

iPhone 17 con dissipatore di calore a camera di vapore

Per chi non ne fosse a conoscenza, la tecnologia della camera di vapore è già utilizzata in molti dispositivi Android di fascia alta. Le camere di vapore funzionano diffondendo il calore in modo uniforme su una superficie più ampia, prevenendo la limitazione termica e mantenendo prestazioni costanti, il che è particolarmente vantaggioso sui device con uno spessore ridotto.

I modelli precedenti di smartphone Apple, come l’iPhone 15 Pro, hanno affrontato numerosi problemi legati surriscaldamento. Con iPhone 16 Pro, poi, il gruppo capitanato da Tim Cook ha introdotto una struttura termica in alluminio, fogli di grafene e una nuova configurazione del vetro posteriore per migliorare la dissipazione del calore. A quanto pare, però, questi accorgimenti non sono stati sufficienti a gestire carichi termici estremi.

La nuova tecnologia a camera di vapore potrebbe pertanto rappresentare la risposta definitiva, rendendo l’iPhone 17 una scelta ideale per gli utenti maggiormente esigenti.

Ricordiamo che lo scorso anno l’analista Ming-Chi Kuo aveva già riferito che l’iPhone 17 Pro Max avrebbe avuto un sistema di raffreddamento esclusivo, sfruttando la tecnologia della camera di vapore con fogli di grafene. Contrariamente all’ultimo report, però, Kuo aveva affermato che gli altri nuovi modelli di iPhone lanciati nel 2025 avrebbero continuato a fare affidamento esclusivamente su fogli di grafene.