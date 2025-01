Le novità Apple del 2025: iPhone 17, AirPods Pro 3 e molto altro

Cosa ha in serbo Apple per il 2025? Dopo un anno ricco di novità, segnato dall’integrazione di Apple Intelligence sui suoi dispositivi e dalla commercializzazione del Vision Pro, il suo visore per realtà mista, l’azienda di Cupertino potrebbe ancora sorprenderci, almeno stando ai rumors che circolano sul web.

iPhone 17: un nuovo modello “Air”?

Da diversi anni l’azienda di Cupertino sta cercando di introdurre un quarto modello nella sua gamma di iPhone, oltre a iPhone, iPhone Pro e iPhone Pro Max. Apple aveva tentato in particolare di commercializzare l’iPhone Mini, poi l’iPhone Plus, due iniziative che si sono concluse con (relativi) fallimenti commerciali. Secondo Mark Gurman, che segue per Bloomberg le notizie dell’azienda californiana, Apple potrebbe tentare nuovamente la fortuna con il lancio di una versione “Air” dell’iPhone a settembre 2025, “posizionata tra l’iPhone 17 e l’iPhone 17 Pro” in termini di prezzo, prevede nella sua newsletter Power On.

Questo modello beneficerebbe delle stesse caratteristiche tecniche della versione standard del dispositivo, pur avendo un design più sottile ed elegante. E se questo concetto riuscisse ad attirare il pubblico, Apple prenderebbe in considerazione l’idea di perfezionarlo ulteriormente. “In definitiva, Apple cercherà di integrare la potenza di un modello Pro in questo formato più compatto“, aggiunge.

iPhone SE 4: un modello conveniente compatibile con Apple Intelligence

Secondo diversi media, la quarta generazione di iPhone SE, la cui presentazione è prevista per quest’anno, abbandonerà ufficialmente la tecnologia Touch ID a favore di Face ID. Il dispositivo dovrebbe avere uno schermo più grande, una porta USB-C e il tasto Azione, come i modelli rilasciati di recente. Dovrebbe inoltre poter beneficiare delle funzionalità di Apple Intelligence, grazie ad un notevole miglioramento delle sue caratteristiche. Il suo prezzo di partenza non dovrebbe superare i 500€.

iOS 19: maggiori funzionalità per Siri?

Mentre i residenti nell’Unione Europea stanno ancora aspettando l’implementazione delle funzionalità di Apple Intelligence, che teoricamente saranno disponibili nell’aprile 2025, l’azienda di Cupertino sta già lavorando alle nuove funzionalità di iOS 19, previste per settembre 2025. secondo Mark Gurman, questo aggiornamento software introdurrà una nuova versione di Siri, “basata su un modello linguistico di grandi dimensioni, che consentirà interazioni più fluide e naturali”.

Questa versione riprogettata dell’assistente vocale, che sta già migliorando notevolmente grazie ad Apple Intelligence, sarebbe in grado di gestire compiti più complessi, senza bisogno di ricorrere a ChatGPT, che lo assiste dal rilascio di iOS 18.2. Secondo diversi media specializzati, iOS 19 potrebbe essere compatibile con gli stessi modelli di iOS 18.

AirPods Pro 3: nuovo design e funzionalità per la salute?

Apple si prepara ad aggiornare le versioni Pro degli AirPods. Sono previsti miglioramenti alla qualità audio e alla funzionalità di riduzione del rumore, ma al momento non è stata annunciata alcuna data di rilascio.

Inoltre, secondo Mark Gurman, i team di sviluppo stanno sperimentando l’aggiunta di nuove funzionalità per gli AirPods Pro 3, tra cui “la misurazione della temperatura, il monitoraggio della frequenza cardiaca e la misurazione di diversi parametri fisiologici”, opzioni già disponibili sull’Apple Watch. Infine, il giornalista menziona una potenziale integrazione delle fotocamere negli AirPods, in modo da anticipare l’aggiunta di funzionalità basate sull’intelligenza di Apple.