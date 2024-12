Apple: i futuri iPhone avranno più tasti Azione

Un nuovo brevetto di Apple da poco emerso potrebbe andare a rivoluzionare l’interazione con i dispositivi, introducendo tasti Azione multipli su iPhone. La documentazione descrive infatti un sistema in cui i tre tasti laterali dello smartphone diventano completamente personalizzabili, consentendo agli utenti di assegnare funzioni specifiche a ciascun pulsante, in maniera analoga a quanto accade già oggi con l’unico tasto Azione disponibile, introdotto per la prima volta con la gamma iPhone 15.

iPhone: tasti Azione multipli

Andando più in dettaglio, in base ai disegni contenuti nel brevetto, gli utenti potrebbero avere la possibilità di configurare pulsanti come ad esempio quello “Volume giù” per compiere azioni specifiche, come chiamare un contatto preferito o avviare applicazioni.

La personalizzazione sarebbe guidata da un’interfaccia intuitiva, simile a quella del tasto Azione.

Nel brevetto viene altresì menzionato l’uso di motori aptici per fornire feedback tattile quando si utilizza un pulsante.

Anche se i disegni si concentrano sugli iPhone, è bene precisare che il brevetto non fa esclusivamente riferimento agli smartphone. Apple, infatti, menziona che pure dispositivi come iPad e Mac potrebbero integrare pulsanti configurabili, specificando il riferimento generico a superfici touch, che includono sia i trackpad che i pulsanti capacitivi.

Da tenere presente che il fatto che esista questo brevetto non sta necessariamente a significare che la tecnologia descritta verrà effettivamente sfruttata dall’azienda. Ricordiamo, infatti, che Apple brevetta spesso tecnologie che non arrivano mai sul mercato. Considerando però l’introduzione recente del tasto Azione, è plausibile che questa tendenza possa effettivamente proseguire e che quindi quanto descritto nel brevetto possa trovare applicazione concreta.