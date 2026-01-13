iPhone 17 Pro 512 GB è al minimo in promo Amazon: smartphone ultra tech

iPhone 17 Pro 512 GB è lo smartphone che non necessita di presentazioni. Il top di Gamma di Apple con il suo colore Arancione Cosmico che ha fatto parlare di sé. Bello, potente e perfetto per chi vuole un dispositivo che va al di sopra della norma: fotografia e video diventano professionali. Il prodotto raggiunge un prezzo minimo su Amazon grazie allo sconto del 9% che porta con sé gennaio 2026. Approfittane se sei interessato e compralo a soli 1449€ subito.

Le caratteristiche di iPhone 17 Pro 512 GB ora in sconto

Con una scocca tutta rinnovata e realizzata in alluminio, iPhone 17 Pro 512 GB è subito distinguibile. Lo smartphone punta al massimo livello in tutti gli ambiti e lo fa con un hardware interno ed esterno che rende l’aggettivo “premium” tutto suo. A chi è adatto? A qualunque utente che è interessato a un apparato fotografico pari a quello professionale. Lo smartphone, infatti, è potente e veloce ma sarebbe una farsa non dire che è reso unico proprio dai suoi obiettivi.

Prima di concentrarci su questi, voglio riassumerti velocemente le caratteristiche dell’iPhone Apple in sconto:

display Pro da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120Hz;

con ProMotion fino a 120Hz; batteria con autonomia fino a 37 ore di riproduzione;

Chip A19 Pro con raffreddamento a vapore;

con raffreddamento a vapore; Dynamic Island per esperienza visiva senza freni;

Apple Intelligence a completa disposizione.

Fotocamere che fanno la differenza: quelle di iPhone sono professionali?

Casa Cupertino ha impiegato il suo massimo per creare un telefono completo e di un certo livello. Le fotocamere, come detto in precedenza, sono il fiore all’occhiello. In particolare, sia frontalmente che posteriormente ci sono diverse novità. Parlando dei selfie, il nuovo meccanismo Center Stage rende lo spazio visivo più ampio. Quando siete in tanti, non devi ruotare il telefono, ma puoi scattare una foto di gruppo grazie a questa innovazione e puntando ad una qualità eccellente con obiettivo da 18 MP.

Il comparto fotografico posteriore di iPhone 17 Pro, invece, è formato da Fotocamere Fusion da 48 MP per scattare da vicino, da lontano o per ritratti mozzafiato. Sfruttando lo zoom ottico 8X e un sistema ottimizzato per un controllo della messa a fuoco e della profondità personalizzabile in tutto e per tutto.

Disponibilità su Amazon

Nonostante la spesa sia comunque elevata, iPhone 17 Pro da 512 GB diventa nettamente più economico. Lo fa direttamente su Amazon con lo sconto del 9% in corso in questo momento. Se ne approfitti,lo fai tuo a 1449€ subito.