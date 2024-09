iPhone 17: ProMotion per tutti i modelli

I nuovi iPhone 16 sono in commercio soltanto dallo scorso fine settimana, ma le indiscrezioni riguardo i futuri modelli sono già in circolazione da tempo e anzi nelle ultime ore sembra essere incalzate ulteriormente. Stando infatti a quelle che sono le più recenti informazioni fornite da Ross Young di Display Supply Chain Consultants, la variante base del prossimo iPhone 17 e una versione ancora più sottile che è stata denominata Air porteranno in dote una delle funzionalità più amate delle variante Pro: il ProMotion.

iPhone 17: ProMotion anche per il modello base e Air

La tecnologia ProMotion, che per l’appunto sino a questo momento è stata riservata ai modelli Pro degli smartphone di Apple, permette al display di raggiungere un refresh rate fino a 120Hz, offrendo un’esperienza visiva molto più fluida durante lo scrolling e nella riproduzione di contenuti video.

Oltre a migliorare la fluidità delle immagini, la tecnologia ProMotion permette anche una gestione ottimizzata del consumo energetico. Infatti, con l’abbassamento del refresh rate, che su Phone 14 Pro e successivi può arrivare a un minimo di 1Hz, diventa possibile introdurre funzionalità come l’Always-On Display, che mostra informazioni sulla schermata di blocco anche quando il dispositivo è in modalità standby.

Da tenere presente che Ross Young ha dimostrato una notevole affidabilità quando si tratta di previsioni legate ai display dei futuri dispositivi del colosso di Cupertino. È stato infatti il primo a rivelare che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avrebbero montato schermi più grandi da 6,3 pollici e 6,9 pollici, come poi effettivamente è andata. Ciò non toglie che essendo quelle odierne informazioni non ancora confermate in via ufficiale è indispensabile prenderle con le pinze, come si suol dire.