iPhone 18 Pro: fotocamera con diaframma variabile

Le fotocamere degli iPhone appartenenti alla gamma Pro sono ormai un vero e proprio portento, ma in futuro lo diventeranno ancora di più, almeno stando a quanto riferito nelle scorse ore da Ming-Chi Kuo. Il noto analista, infatti, informa che Apple introdurrà per la prima volta in assoluto una fotocamera posteriore con diaframma variabile sui prossimi iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro rivoluzionerà la fotografia mobile

Qualora ciò dovesse essere effettivamente confermato, i prossimi modelli Pro di iPhone 18, il cui arrivo sul mercato è previsto per il 2026, potranno meglio adattarsi alle diverse condizioni di luce, offrendo un controllo ottimale su profondità di campo e messa a fuoco.

Attualmente, le fotocamere principali dei modelli Pro degli iPhone dal 14 al 16 presentano un’apertura fissa di ƒ/1.78. L’implementazione di diaframma variabile consentirebbe alla fotocamera di regolare la quantità di luce che entra nell’obiettivo, adattandosi in modo dinamico alle condizioni di illuminazione. In condizioni di luce intensa, la fotocamera potrebbe restringere l’apertura per evitare sovraesposizioni, mentre in ambienti più bui l’apertura potrebbe essere allargata per catturare più luce.

L’introduzione di un diaframma variabile permetterebbe poi agli iPhone 18 Pro di andare a competere in modo ancora più diretto con le fotocamere di natura professionale, consentendo ai fotografi e ai videomaker di avere un controllo avanzato sulla profondità di campo e sui dettagli dell’immagine.

Da tenere presente che negli ultimi anni il colosso di Cupertino ha integrato in maniera costante nuove tecnologie nella fotocamera dei suoi iPhone, come la stabilizzazione sensor-shift, i sensori da 48 megapixel e il teleobiettivo tetraprism a 5x.