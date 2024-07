iPhone 18 Pro: sensore della fotocamera fornito da Samsung

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, Samsung potrebbe diventare il fornitore ufficiale del sensore per la fotocamera ultra-grandangolare di iPhone 18 Pro, vale a dire il modello di smartphone Apple che dovrebbe arrivare sul mercato nel2026.

iPhone 18 Pro con sensore fotocamera CMOS da 48 megapixel e 1/2,6 pollici di Samsung

A fornire l’informazione in questione è stato l’analista Ming-Chi Kuo, il quale, oltre a discutere di iPhone 17 Slim, prevede che il sensore fornito da Samsung sarà un CMOS da 48 megapixel e 1/2,6 pollici. Al momento, però, non è chiaro se tale sensore verrà adoperato solo sul modello Pro di iPhone 18 o se sarà presente anche su altri modelli della medesima gamma. L’analista sostiene altresì che Samsung avrebbe creato un team dedicato per soddisfare le esigenze di Apple.

Da tenere a mente che sino a questo momento Sony è stato il principale fornitore di sensori per le fotocamere degli smartphone realizzati dal gruppo capitanato da Tim Cook. Per cui, qualora l’indiscrezione dovesse venire effettivamente confermata, rappresenterebbe un importante cambiamento nella strategia del colosso di Cupertino, oltre che un’inevitabile vittoria sulla sempre agguerrita concorrenza per la sudcoreana.

Va tuttavia tenuto presente che Samsung si è immediatamente mossa per smentire tutte le voci in questione e che da parte di Apple non sono giunti dettagli a tal riguardo. Di conseguenza, per quanto interessanti possano apparire, le informazioni in questione vanno ovviamente commisurate alla loro natura. Ad ogni modo, sarà necessario ancora parecchio tempo prima di poter capire se il tutto ha un effettivo fondo di verità o meno.