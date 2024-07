iPhone 17 Slim sarà sottile come iPad Pro M4

Già da qualche settimana a questa parte si discute dell’avvento di un ipotetico iPhone 17 Slim (altrimenti noto anche come Ultra), che dovrebbe andare a completare la nuova gamma di smartphone Apple attesa per il prossimo anno, andando a prendere il posto della variante Plus. A tal riguardo, nelle scorse ore, l’analista Ming-Chi Kuo ha condiviso alcune informazioni relative alle presunte specifiche di questo nuovo dispositivo.

iPhone 17: sottile come iPad Pro M4 da 13 pollici

Stando a quanto riferito, iPhone 17 Slim dovrebbe avere uno spessore di circa 5 mm, vale a dire bene o male lo stesso dell’attuale iPad Pro da 13 pollici con chip M4, un display LTPO da 6.6 pollici con risoluzione di circa 2.740 x 1.260 pixel, disporrà di ProMotion e AOD e potrà contare sulla Dynamic Island già presente sulla gamma attualmente in carica.

In merito al processore, Kuo prevede che verrà adoprato un A19 standard anziché un chip A19 Pro, mentre per quanto concerne il modem viene ipotizzata l’adozione del chip 5G sviluppato internamente da Apple, il quale potrebbe in realtà fare il suo debutto ufficiale all’inizio del prossimo anno sull’iPhone SE 4.

Kuo ha altresì riferito che la scocca di iPhone 17 Slim resterà in titanio-alluminio, ma con una percentuale di titanio inferiore rispetto a quella impiegata per le varianti Pro della gamma attuale.

In merito al comparto fotografico, poi, pare che iPhone 17 Slim disporrà di una singola fotocamera posteriore, probabilmente dotata di una lente in grado di far fronte alla mancanza di altri obiettivi.

Ovviamente occorre tenere presente che al momento non vi è ancora nulla di confermato da parte di Apple, pertanto le informazioni in questione sono da prendere con le pinze, come si suol dire.