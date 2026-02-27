L'iPhone è abbastanza sicuro per la NATO, ma cosa significa?

iPhone e iPad con iOS 26 e iPadOS 26 possono contenere informazioni NATO Restricted, il livello base di classificazione dell’Alleanza Atlantica, senza bisogno di software speciali, configurazioni particolari o modifiche di alcun tipo. Così come si comprano, così si usano. Anche per i segreti militari (quelli di primo livello, almeno).

La NATO dice che l’iPhone è sicuro per i dati riservati

Prima di immaginare generali che consultano piani di battaglia sull’iPad durante la pausa caffè, mettiamo le cose in chiaro. NATO Restricted è il livello più basso di informazione riservata, si applica a dati la cui divulgazione sarebbe svantaggiosa per gli interessi della NATO, ma non siamo nel territorio dei codici nucleari. Per capirci: nel 2013 lo stesso livello di approvazione fu concesso ai telefoni BlackBerry 10, e sappiamo tutti come è andata a finire per BlackBerry.

La differenza è che l’iPhone non ha bisogno di un sistema operativo militarizzato o di un’app governativa installata. I dispositivi Apple sono stati approvati così come sono, con le protezioni di sicurezza integrate: crittografia, autenticazione biometrica con Face ID e Memory Integrity Enforcement, una funzione specificamente progettata per contrastare gli spyware.

Il via libera è arrivato dopo una valutazione approfondita da parte del BSI, l’ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica. In un primo momento, iPhone e iPad erano stati autorizzati per le informazioni classificate del governo tedesco. Ora il BSI ha esteso l’approvazione a tutti i Paesi NATO, validando iOS 26 e iPadOS 26 come conformi ai rigorosi requisiti di sicurezza governativi e internazionali.

Che colpaccio per Apple!

Per Apple è un’enorme vittoria dal punto di vista della reputazione. Se può affermare che un suo dispositivo destinato al grande pubblico è ritenuto sufficientemente sicuro da poter essere utilizzato persino in ambito NATO (anche solo per il livello più basso di informazioni riservate), rafforza moltissimo la percezione di affidabilità e sicurezza del marchio. Dal punto di vista del marketing è sicuramente un argomento formidabile per la vendita.