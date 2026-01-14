iPhone Air 256 GB sottile ed ECONOMICO: offerta Amazon -18%

iPhone Air 256 GB è lo smartphone futuristico di Apple. Con spessore millimetrico è la novità dell’ultima line up e fa innamorare chiunque lo utilizzi. Ideale per chi è alla ricerca dell’innovazione e vuole tra le mani un prodotto potente, ma allo stesso tempo particolare. Sebbene abbia un design classico firmato da casa Cupertino, sia i materiali che la tecnologia implementate al suo interno sono tutti nuovi. Compralo scontato su Amazon grazie all’offerta del 18%. Sembra poco su carta, ma risparmi elo compri a soli 1012€ prima che il prezzo torni a salire.

Lo smartphone Apple più sottile di sempre: quali sono le sue caratteristiche?

iPhone Air è lo smartphone più sottile di sempre prodotto da Apple. Con uno spessore millimetrico, ti regala un feeling tutto rinnovato. Ciononostante, essendo realizzato con una struttura in titanio, questo telefono è molto più resistente di un modello classico. In tasca si piega? La risposta è assolutamente negativa: puoi metterlo ovunque e trovarlo sempre perfetto quando ti occorre. Con rivestimento Ceramic Shield 2, anche il display ProMotion da 6,5 pollici è resistente ai graffi e all’usura.

Disponibile in colorazione Nero Siderale, lo smartphone di Apple non ha lo slot per la SIM. Se lo scegli, quindi, conta che dovrai attivare una eSim con l’operatore che preferisci di più. Ma quali sono le sue caratteristiche principali? Oltre alla sottigliezza, il melafonino si distingue per:

Chip A19 Pro per potenza e velocità nell’utilizzo quotidiano;

per potenza e velocità nell’utilizzo quotidiano; Fotocamera frontale 18 MP con sistema Center Stage per inquadrature più ampie;

Display con qualità elevata e refresh 120Hz per fluidità suprema;

per fluidità suprema; Fotocamera principale Fusion da 48 MP;

batteria che offre un giorno intero di autonomia.

Sistema operativo e vantaggi di iPhone Air

Come ogni Melafonino ce si rispetti, anche iPhone Air monta al suo interno iOS come sistema operativo. La nuova versione rinnova l’aspetto classico che hai sempre conosciuto, portando sullo schermo il Liquid Glass. Oltre al fattore estetico, il telefono vanta tutti i pro degli ultimi modelli, tra cui una Siri più intelligente grazie all’integrazione dell’AI. Se vuoi, attiva Apple Intelligence e sfrutta tutte le novità del caso.

Offerta su Amazon da non farti scappare

L’acquisto di iPhone Air non è mai stato così semplice. Il telefono più ambito della lineup Apple è disponibile con uno sconto del 18% su Amazon. Il prezzo va giù e tu lo acquisti a soli 1012€ se ne approfitti in questo momento.