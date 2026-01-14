 iPhone Air 256 GB sottile ed ECONOMICO: offerta Amazon -18%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPhone Air 256 GB sottile ed ECONOMICO: offerta Amazon -18%

iPhone Air 256GB è il melafonino più esclusivo: spessore millimetrico e prezzo in caduta libera su Amazon.
iPhone Air 256 GB sottile ed ECONOMICO: offerta Amazon -18%
Tecnologia
iPhone Air 256GB è il melafonino più esclusivo: spessore millimetrico e prezzo in caduta libera su Amazon.

iPhone Air 256 GB è lo smartphone futuristico di Apple. Con spessore millimetrico è la novità dell’ultima line up e fa innamorare chiunque lo utilizzi. Ideale per chi è alla ricerca dell’innovazione e vuole tra le mani un prodotto potente, ma allo stesso tempo particolare. Sebbene abbia un design classico firmato da casa Cupertino, sia i materiali che la tecnologia implementate al suo interno sono tutti nuovi. Compralo scontato su Amazon grazie all’offerta del 18%. Sembra poco su carta, ma risparmi elo compri a soli 1012€ prima che il prezzo torni a salire. 

Compralo su Amazon

Lo smartphone Apple più sottile di sempre: quali sono le sue caratteristiche?

iPhone Air è lo smartphone più sottile di sempre prodotto da Apple. Con uno spessore millimetrico, ti regala un feeling tutto rinnovato. Ciononostante, essendo realizzato con una struttura in titanio, questo telefono è molto più resistente di un modello classico. In tasca si piega? La risposta è assolutamente negativa: puoi metterlo ovunque e trovarlo sempre perfetto quando ti occorre. Con rivestimento Ceramic Shield 2, anche il display ProMotion da 6,5 pollici è resistente ai graffi e all’usura.

Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5

Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5″ con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, eSim; Nero siderale

1.012,001.239,00€-18%
Vedi l’offerta

Disponibile in colorazione Nero Siderale, lo smartphone di Apple non ha lo slot per la SIM. Se lo scegli, quindi, conta che dovrai attivare una eSim con l’operatore che preferisci di più. Ma quali sono le sue caratteristiche principali? Oltre alla sottigliezza, il melafonino si distingue per:

  • Chip A19 Pro per potenza e velocità nell’utilizzo quotidiano;
  • Fotocamera frontale 18 MP con sistema Center Stage per inquadrature più ampie;
  • Display con qualità elevata e refresh 120Hz per fluidità suprema;
  • Fotocamera principale Fusion da 48 MP;
  • batteria che offre un giorno intero di autonomia.

Sistema operativo e vantaggi di iPhone Air

Come ogni Melafonino ce si rispetti, anche iPhone Air monta al suo interno iOS come sistema operativo. La nuova versione rinnova l’aspetto classico che hai sempre conosciuto, portando sullo schermo il Liquid Glass. Oltre al fattore estetico, il telefono vanta tutti i pro degli ultimi modelli, tra cui una Siri più intelligente grazie all’integrazione dell’AI. Se vuoi, attiva Apple Intelligence e sfrutta tutte le novità del caso.

Offerta su Amazon da non farti scappare

L’acquisto di iPhone Air non è mai stato così semplice. Il telefono più ambito della lineup Apple è disponibile con uno sconto del 18% su Amazon. Il prezzo va giù e tu lo acquisti a soli 1012€ se ne approfitti in questo momento.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mini Compressore d'aria 150PSI a 20€: utile in auto e non solo (Amazon)

Mini Compressore d'aria 150PSI a 20€: utile in auto e non solo (Amazon)
Tapo C530WS controlla l'esterno di casa a 360° e funzioni AI (-25%)

Tapo C530WS controlla l'esterno di casa a 360° e funzioni AI (-25%)
ASUS ROG Strix è il monitor 25

ASUS ROG Strix è il monitor 25" supremo: prezzo in CADUTA su Amazon
Dopo l'AI, anche gli occhiali smart tra i banchi del Parlamento

Dopo l'AI, anche gli occhiali smart tra i banchi del Parlamento
Mini Compressore d'aria 150PSI a 20€: utile in auto e non solo (Amazon)

Mini Compressore d'aria 150PSI a 20€: utile in auto e non solo (Amazon)
Tapo C530WS controlla l'esterno di casa a 360° e funzioni AI (-25%)

Tapo C530WS controlla l'esterno di casa a 360° e funzioni AI (-25%)
ASUS ROG Strix è il monitor 25

ASUS ROG Strix è il monitor 25" supremo: prezzo in CADUTA su Amazon
Dopo l'AI, anche gli occhiali smart tra i banchi del Parlamento

Dopo l'AI, anche gli occhiali smart tra i banchi del Parlamento
Paola Carioti
Pubblicato il
14 gen 2026
Link copiato negli appunti