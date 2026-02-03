L'iPhone diventa una reflex, arriva il kit RetroVa con teleobiettivo

L’iPhone è una macchina fotografica straordinaria. Ma bisogna ammetterlo, impugnare un telefono sottile come una fetta di pane per scattare foto in serie non è il massimo della comodità. Inoltre, chi voleva davvero uno zoom decente, doveva accontentarsi di quello che Apple metteva a disposizione o entrare nel mondo degli accessori aftermarket di qualità discutibile.

PGYTech porta il teleobiettivo di Vivo e Oppo su iPhone

Ora PGYTech, l’azienda che ha equipaggiato i flagship fotografici di Vivo e Oppo con kit completi da fare invidia alle reflex vintage, ha deciso di portare la stessa filosofia su iPhone. E lo fa con RetroVa Vintage Imaging, un sistema lanciato su Kickstarter che trasforma il telefono in qualcosa che assomiglia molto di più a una fotocamera vera, con tanto di impugnatura, controlli manuali e un teleobiettivo da 2,35x che amplifica le capacità ottiche native del dispositivo.

Il kit RetroVa non è un semplice obiettivo magnetico da attaccare alla fotocamera. È un sistema completo che include una custodia personalizzata, un grip a scorrimento con batteria integrata, controlli manuali, e naturalmente il teleobiettivo stesso. È praticamente identico ai kit che PGYTech ha sviluppato per Vivo X200 Ultra e Oppo Find X9 Pro.

C’è però una novità degna di nota: questo è il primo modello a includere uno slot per microSD. Finalmente si può espandere lo spazio di archiviazione senza dover pagare cifre esorbitanti a Apple, per passare dal taglio base a quello superiore. Sicuramente una bella notizia per chi scatta foto e video in modalità RAW o ProRes.

Il kit è disponibile per iPhone 16 Pro e Pro Max, e anche per i futuri iPhone 17 Pro e Pro Max, una mossa ottimistica da parte di PGYTech, considerando che stiamo parlando di telefoni che devono ancora essere annunciati ufficialmente. Ma forse l’azienda ha fiducia che il design generale resterà abbastanza simile da rendere compatibile l’accessorio.

Il kit Retrova non è un’app proprietaria

Ma c’è un “ma”. Poiché non è un accessorio ufficiale, il teleobiettivo funzionerà esclusivamente nell’app fotografica di PGYTech, non in quella nativa di Apple. Quindi tutte quelle funzionalità fotografiche avanzate che Apple ha costruito nel corso degli anni, restano inaccessibili quando si usa questa lente.

Per alcuni fotografi, soprattutto quelli che preferiscono il controllo manuale e l’ottica “pura” alle elaborazioni automatiche, potrebbe essere un compromesso accettabile. Per altri, l’idea di abbandonare l’app Fotocamera di Apple sembrerà un’eresia.