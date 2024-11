iPhone: le vendite globali sono in stallo

Il 2024 ha rappresentato una significativa ripresa per il mercato globale degli smartphone. Secondo i dati di IDC, le spedizioni sono infatti in aumento del 6,2% per un totale di 1,24 miliardi di unità. Per Apple, però, la situazione non è molto propizia. Le vendite di iPhone hanno infatti registrato un aumento dello 0,4%, chiaro indice del fatto che il settore si fa sempre più competitivo e che ci sono delle difficoltà.

iPhone: aumento delle vendite solo dello 0,4%

A determinare in particolar modo il calo di performance da parte di Apple è stata la crescente pressione di produttori cinesi come Xiaomi e Huawei, che stanno riuscendo a consolidare il loro dominio con prezzi aggressivi e innovazione tecnologica.

Inoltre, i produttori di smartphone Android hanno beneficiato di una forte crescita nei mercati emergenti come Asia-Pacifico, Africa, e America Latina, mentre Apple ha continuato a detenere il suo posizionamento premium e il prezzo elevato degli iPhone potrebbe limitare l’espansione in zone dove la domanda è trainata da device più economici.

Il gruppo capitanato da Tim Cook potrebbe però trarre beneficio dall’introduzione di modelli di fascia media – si pensi al tanto atteso e chiacchierato iPhone SE 4 – per contrastare la concorrenza e diversificare la propria offerta.

Nonostante tutto, ad oggi, il colosso di Cupertino è il leader indiscusso in termini di profitti grazie alla sua strategia di alto valore percepito.

In base alle stime fatte, nel 2025 Apple potrebbe registrare una crescita del 3,1%, superando il previsto 1,7% di Android, ma il fatto che le nuove funzioni base sull’intelligenza artificiale generativa non abbiano ancora avuto un impatto significativo sui consumatori fa desumere che le prospettive non siano tutte rosee.