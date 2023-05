iPhone: prezzo di vendita ai massimi storici nel Q1 2023

Stando a un nuovo report da poco pubblicato da CIRP, il prezzo medio di vendita degli iPhone ha raggiunto il massimo storico durante il primo trimestre del 2023, un periodo tutt’altro che facile visto e considerato che segue immediatamente il picco di Natale e che quest’anno è stato0 anche e soprattutto influenzato da fattori legati all’economia globale tutt’altro che irrilevanti.

iPhone a 988 dollari nel primo trimestre del 2023

Andando più in dettaglio, dal report salta all’occhio che rispetto al Q4 2022, coincidente con il lancio dei nuovi iPhone 14 e con il periodo delle festività invernali, durante il Q1 2023 il prezzo medio che è stato pagato dagli utenti per il “melafonino” è aumentato in maniera considerevole, sino ad arrivare a toccare i 988 dollari.

L’andamento del prezzo è risultato essere costante verso l’alto e dopo gli 882 dollari di marzo 2022, dopodiché il prezzo medio è cresciuto a giugno, a settembre e pure dicembre 2022 e ha raggiunto il picco a marzo del 2023.

La maggior parte delle vendite sono state spinte da iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, ma è altresì interessante notare come un sempre maggior numero di utenti decidano di comprare uno smartphone Apple più capiente.

CIRP ha altresì notato che dopo l’uscita di scena del modello mini di iPhone, sempre più clienti stanno optando per i modelli base e Plus.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto riferito da CIRP al riguardo.

Crediamo che la forza del mercato globale per gli iPhone usati supporti i loro generosi valori di permuta. Questo riduce contemporaneamente la spesa di un nuovo iPhone e incoraggia sottilmente l’acquisto di un modello più premium, fiducioso che manterrà più del suo valore.

