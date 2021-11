iPhone Ricondizionati: forti sconti su eBay per il Black Friday

Pioggia di sconti anche su eBay per il Black Friday 2021, oggi vanno in offerta gli iPhone Ricondizionati, con sconti fino a 300 euro sui modelli meno recenti.

I prodotti ricondizionati rappresentano spesso un ottimo compromesso per l'acquisto di uno nuovo smartphone. Questi iPhone sono spesso in ottimo stato o come nuovi, chi vende dispositivi rigenerati si occupa di reperirli, metterli a nuovo in tutto e per tutto e offrirli al pubblico ad un prezzo estremamente più competitivo rispetto alle cifre richieste dallo store ufficiale Apple.

In occasione del venerdì più atteso dell'anno, eBay ha messo in offerta una serie di iPhone Ricondizionati a prezzi davvero molto interessanti. Abbiamo selezionato i modelli protagonisti delle offerte più corpose, delle vere e proprie occasioni da non lasciarsi sfuggire.

I venditori in questione sono del tutto affidabili, garantiti dal servizio eBay Premium e in grado di spedire il prodotto in 1-2 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento.

iPhone 8 (64GB Nero)

Grado B – Garanzia 12 Mesi

iPhone 11 (64GB Nero)

Grado B – Garanzia 12 Mesi

iPhone X (64GB Silver)

Grado A – Garanzia 12 Mesi

iPhone X (256GB Silver)

Grado A – Garanzia 12 Mesi

iPhone X (64GB Grigio)

Grado A – Garanzia 12 Mesi

iPhone X (256GB Grigio)

Grado A – Garanzia 12 Mesi