iPhone SE 4: il pannello OLED sarà prodotto da BOE

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, iPhone SE 4, il cui progetto sarebbe stato prima cancellato e poi messo nuovamente in sviluppo, potrebbe venire equipaggiato con un display di tipo OLED realizzato da BOE, più precisamente sfruttando la tecnologia TFT LTPS ampiamente rodata.

iPhone SE 4 con display OLED prodotto da BOE

A rendere nota l’indiscrezione prima di chiunque altro è stata la testata sudcoreana The Elec, solitamente piuttosto affidabile per quel che concerne i movimenti interni alla catena di approvvigionamento di Apple, riferendo altresì che la suddetta scelta fatta dal gruppo di Cupertino sarebbe dettata dalla volontà di dare maggiore priorità all’abbassamento dei costi produttivi che possono derivare proprio dall’impiego di un OLED meno avanzato come quelli di casa BOE. Si parla infatti di un display con un costo di circa 40 dollari, ovvero meno della metà di quanto richiesto per i display di iPhone 14 Pro Max.

Uno scenario del genere potrebbe consentire a BOE di rispettare maggiormente i target qualitativi per il pannello di iPhone SE 4 che, in relazione al listino di Apple, viene considerato un prodotto di fascia bassa, oltre che di migliorare la sua capacità produttiva in un’ottica di realizzare forniture di maggiore pregio in futuro.

Da tenere presente che BOE è uno dei partner secondari di Apple. I principali fornitori, per qualsiasi dispositivo realizzato dall’azienda, sono Samsung e LG, i quali si sono dimostrati sempre altamente affidabili per quel che riguarda la capacità produttiva a un determinato livello qualitativo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.