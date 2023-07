iPhone SE 4 non arriverà l'anno prossimo

Gli analisti di Barclays Blayne Curtis non hanno molti dubbi: Apple non sta più pianificando il lancio di iPhone SE 4 nel 2024 come invece si era precedentemente vociferato. In una nota di ricerca odierna, infatti, viene asserito che per il dispositivo era previsto con un modem 5G proprietario, ma i piani sembrano essere ritardati.

iPhone SE: il nuovo modello non arriverà a stretto giro

Andando più nello specifico, il colosso di Cupertino avrebbe pianificato il proprio modem almeno dal 2018 e avrebbe acquisito la maggior parte delle attività di modem per smartphone di Intel nel 2019 proprio al fine fortificare questi sforzi.

Gli analisti, però, adesso affermano che Qualcomm potrebbe restare il fornitore di modem di Apple per il prossimo futuro, sia per la gamma più economica che per iPhone 16. In soldoni, il modem di Apple non sarebbe ancora pronto.

Alla luce di tutto ciò, il chip proprietario di Apple potrebbe arrivare solo nel 2025 su iPhone 17 e sulla nuova generazione SE.

Da tenere presente che a febbraio, l’analista Apple Ming-Chi Kuo aveva affermato che il prossimo “melafonino economico” avrebbe avuto un design simile all’iPhone 14 standard, suggerendo che il dispositivo sarebbe stato dotato di un display OLED da 6,1 pollici, Face ID e bordi piatti. Tuttavia, poiché il nuovo iPhone SE è stato rinviato, i piani di Apple per il dispositivo potrebbero cambiare con l’andar del tempo.

Ricordiamo che l’iPhone SE attualmente commercializzato è stato lanciato a marzo del 2022, dispone di uno schermo LCD da 4,7 pollici, supporta il Touch ID, la connettività 5G, ha una fotocamera posteriore da 12 megapixel e il chip A15 Bionic.