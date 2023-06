iPhone SE 4: per gli analisi non prima del 2025

Per poter vedere sul mercato un iPhone SE 4, vale a dire quello di nuova generazione, sarà necessario attendere sino al 2025, almeno stando a quanto ritenuto da Blayne Curtis e Tom O’Malley, due analisti della banca internazionale Barclays, dopo aver avuto svariate conversazioni con diverse aziende che fanno parte della catena di fornitori di Apple.

iPhone SE 4 nel 2025

Andando più in dettaglio, a detta degli analisi la scelta del colosso di Cupertino di non lanciare un nuovo iPhone SE il prossimo anno starebbe ad indicare che il presunto modem 5G proprietario di Apple di cui si discute ormai da svariato tempo a questa parte non sarà pronto nel breve termine, con inevitabili vantaggi per Qualcomm, l’azienda a “stelle e strisce” che attualmente fornisce i modem che Apple usa su tutti i suoi iPhone, iPad e Apple Watch.

La suddetta previsione avvalora quanto dichiarato lo scorso aprile da Ming-Chi Kuo, analista della TF International Securities, secondo cui la produzione di massa del modem di Apple non sarebbe iniziata prima del 2025. In precedenza, Kuo aveva pure affermato che il prossimo iPhone “low cost” avrebbe avuto un design simile ad iPhone 14.

Ricordiamo che l’attuale iPhone SE è l’unico “melafonino” a listino di Apple ad essere ancora dotato di tasto Home. Dispone di un piccolo display da 4,7 pollici e una fotocamera posteriore da 12 megapixel, tutte feature che sarebbe bello poter vedere migliorare in futuro. Si tratta dello smartphone del gruppo di Cupertino più economico in circolazione, ma considerando che si trovano pure vecchi modelli di iPhone ricondizionati e pure ad ottimo prezzo potrebbe non essere il miglior smartphone Apple da comprare al momento.