iPhone Ultra farà foto e video spaziali per Apple Vision Pro

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, un futuro iPhone Ultra di Apple potrebbe essere in grado di realizzare foto e video spaziali da visualizzare poi su Apple Vision Pro. Lo riferisce un nuovo report pubblicato su Weibo.

iPhone Ultra: foto e video spaziali

L’iPhone Ultra, di conseguenza, dovrebbe venire rilasciato dopo la commercializzazione di Apple Vision Pro che avverrà il prossimo anno, portando il mercato a ripensare al tipo di foto e video che uno smartphone dovrebbe catturare.

Apple Vision Pro utilizza fotocamere rivolte verso l’esterno per creare contenuti 3D immersivi da mostrare sul visore. Le foto e i video spaziali sono progettati al fine di offrire agli utenti una “profondità incredibile” e secondo l’azienda della “mela morsicata” sono concepiti per permettere agli utenti di rivivere i propri ricordi come mai è stato possibile fare sino a questo momento.

Ovviamente, anche i video e le foto standard degli iPhone possono essere visualizzati su Apple Vision Pro. Tuttavia i contenuti 3D sono per ovvie ragioni più coinvolgenti, ma allo stato attuale possono essere catturati solo adoperando lo stesso visore.

iPhone Ultra, invece, dovrebbe includere la medesima fotocamera 3D del visore, ma non è chiaro se si aggiungerà alle lenti già presenti sullo smartphone oppure se Apple andrà a progettare nuovamente e totalmente il comparto fotografico.

Purtroppo non risultano disponibili ulteriori dettagli, ma è assai probabile che per rendere possibile la cattura di foto e video 3D Apple debba installare una o più fotocamere con una distanza maggiore tra loro rispetto a quanto sino ad ora proposto, forse una all’altra estremità sul retro del “melafonino”.