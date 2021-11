Forse un giorno Apple sceglierà di integrare uno slot USB-C sulla linea iPhone, in modo volontario o rispettando un'imposizione calata dall'alto, ma per il momento su ogni melafonino in circolazione trova posto una porta Lightning. Su tutti, tranne uno, quello modificato dall'ingegnere Ken Pillonel di cui abbiamo dato notizia su queste pagine il mese scorso. Ora l'autore del progetto fai-da-te ha deciso di monetizzare la notorietà acquisita mettendolo all'asta: riceverà in cambio un bel gruzzolo.

All'asta il primo iPhone USB-C al mondo

L'inserzione su eBay intitolata “World's First USB-C iPhone” ha già raccolto 173 offerte oltrepassando la soglia dei oltre 100.000 dollari (100.100 dollari nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo). Pagamento con PayPal, spedizione internazionale gratuita.

Si tratta del modello iPhone X commercializzato nel 2017, con 64 GB di memoria interna. Nei dettagli della scheda eBay, l'ingegnere specifica che l'acquirente avrà diritto a una chiamata di 30 minuti per porre qualsiasi domanda in merito al progetto. Nella scatola non sono presenti gli accessori. La porta USB-C installata permette di eseguire senza alcuna difficoltà sia la ricarica della batteria interna sia il trasferimento dei dati, proprio come avviene con Lightning.

L'oggetto si trova in Svizzera: se qualche temerario collezionista connazionale vuole effettuare un rilancio, può chiedere il ritiro a mano di persona.