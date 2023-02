iPhone XR Ricondizionato, l'affare è su Amazon (-195€)

iPhone XR è uno smartphone uscito dalla produzione da un po’, ma che Amazon ti permette adesso di acquistare in versione ricondizionata ad un prezzo molto conveniente. Oggi puoi averlo con uno sconto di 195 euro sul costo ufficiale di listino per un prodotto che ti sorprenderà per le sue ottime condizioni.

Coperto dalla garanzia Amazon Renewed di 1 anno, questo iPhone XR è stato classificato in condizioni eccellenti, questo significa che non presenta segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri.

Inoltre, la batteria ha una capacità che supera l’80% rispetto al nuovo, garantendoti ancora in questo senso una forte autonomia.

iPhone XR Ricondizionato: per collezionisti e per un perfetto secondo telefono

La scelta di acquistare un iPhone XR ricondizionato si sposa con due differenti esigenze: la prima è quella dei fan collezionisti dei telefoni Apple, la seconda è di chi ha bisogno di un secondo smartphone economico ma vuole restare comunque nell’orbita della mela morsicata.

L’iPhone XR che ti arriverà a casa sarà fornito di tutto quello che ti serve per iniziare con tutti gli accessori originali: potrebbe mancare la scatola, ma è un dettaglio irrilevante visto l’affare in questione.

Professionalmente ispezionato, testato e pulito da un team di fornitori qualificati di Amazon, questo iPhone XR Ricondizionato è un’acquisto senza dubbio inusuale ma che soddisferà le esigenze che abbiamo descritto. Ora con 195 euro di sconto sul listino: un peccato non approfittarne.

