 IPS Rapid 180Hz e HDR a prezzo mini: monitor MSI ora super scontato
Prezzo eccellente su Amazon su questo monitor MSI da 24,5 pollici con Full HD, 180Hz e tempo di risposta a 1ms.
Prezzo eccellente su Amazon su questo monitor MSI da 24,5 pollici con Full HD, 180Hz e tempo di risposta a 1ms.

Aggiornare la tua postazione senza spendere troppo? Adesso è possibile grazie allo sconto Amazon attivo sul monitor da gaming MSI MAG 256F da 24.5 pollici, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 180Hz. Puoi portartelo a casa infatti a soli 89 euro, con disponibilità e consegna immediata.

Monitor da gaming MSI

Il monitor è dotato di un pannello Rapid IPS da 24.5 pollici dagli ottimi colori e ampi angoli di visione con un design senza cornice che favorisce eventuali configurazione multi-schermo.

MSI MAG 256F Monitor Gaming 24,5

MSI MAG 256F Monitor Gaming 24,5" FHD - Pannello IPS Rapid (1920 x 1080), 180 Hz / 1ms GtG, 127% sRGB, Design senza cornice, HDR Ready - DisplayPort 1.2a, HDMI™ CEC, Nero

89,00 149,99€ -41%
Altri dettagli tecnici riguardano il refresh rate di 180Hz e il tempo di risposta a 1ms, per non parlare della copertura del 127% dello spazio colore sRGB e del supporto a 1,07 miliardi di colori. Le tecnologie Less Blue Light e Anti‑Flicker sono invece perfette per ridurre l’affaticamento degli occhi anche dopo lunghe sessioni di gioco o lavoro.

Chiudendo con la connettività, il MAG 256F offre DisplayPort 1.2a e due HDMI 2.0b con supporto CEC, compatibili con PC, console e laptop fino a 1080p e 180 Hz. Il joystick a 5 vie posto sul retro semplifica la navigazione nei menu, con lo stand regolabile in inclinazione e la compatibilità VESA 75×75 che permettono di adattarlo facilmente a ogni postazione. Tutto questo a soli 89 euro: solo su Amazon.

Pubblicato il 26 set 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 set 2025
