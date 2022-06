IPVanish: 63% di sconto sull'abbonamento annuale

L’utilizzo di Virtual Private Network è ormai molto diffuso e, visto i risvolti pratici, non si tratta di una semplice moda.

Lato privacy, poter offuscare il proprio numero IP evita qualunque tipo di tracciamento, andando dunque a fornire tutto ciò che serve per evitare sguardi indiscreti di aziende pubblicitarie e pirati informatici.

Sotto il punto di vista dello streaming invece, questi servizi permettono di accedere a contenuti che altrimenti avrebbero restrizioni a livello di geolocalizzazione. Non solo: persino l’acquisto di biglietti aerei scontati, attraverso il sapiente uso di una VPN, può essere un vantaggio legato a questa tecnologia.

Di fatto però, non tutte le VPN sono uguali. Un provider che si rispetti deve offrire solidità, performance elevate e un alto livello di crittografia per contrastare i pericoli del web. Il tutto, possibilmente, senza costi eccessivi.

Una piattaforma come IPVanish, riesce proprio nell’intento di fornire queste garanzie e, grazie all’attuale offerta, anche a un prezzo a dir poco competitivo.

IPVanish: sicurezza, prestazioni e una rigorosa politica no-log per tutelare i clienti

Lato sicurezza, IPVanish si colloca tra le migliori soluzioni presenti sul mercato. Si parla infatti di una struttura costituita da server presenti in 75 diverse location sparse per il mondo. Questa è protetta da un sistema di crittografia avanzata, che protegge qualunque tipo di attività degli utenti che stanno usando la VPN.

A tutto ciò va aggiunta poi una rigorosa politica no-log: ciò significa che IPVanish non registra e non cataloga in alcun modo i dati riguardanti le connessioni dei suoi clienti.

Altro punto di forza legato a questa VPN è l’assistenza. Questa, attiva sia via telefonica che tramite live chat, risulta disponibile 24 ore su 24 ed è sempre pronta ad aiutare la clientela in caso di problemi.

A rendere ancora più interessante il tutto vi è l’attuale offerta a cui è sottoposto il servizio. IPVanish infatti, grazie al 63% di sconto sul piano annuale, è disponibile per appena 3,99 dollari al mese.

