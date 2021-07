IPVanish: sconto 65% per VPN e cloud storage

La software house statunitense propone una nuova offerta “combinata”, dopo quella della scorsa settimana. L'abbonamento alla VPN di IPVanish e al servizio di cloud storage offerto da SugarSync può essere sottoscritto a 4,58 dollari/mese per il primo anno. Gli utenti pagheranno solo 54,99 dollari, ottenendo un risparmio del 65% rispetto al prezzo standard.

IPVanish: VPN + Backup in offerta

L'azienda di Los Angeles possiede una rete composta da circa 1.900 server in oltre 75 paesi per un totale di oltre 40.000 indirizzi IP che vengono assegnati ai dispositivi, evitando il loro tracciamento online. L'utente può quindi navigare in assoluto anonimato, accedere ai siti censurati e aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming. L'uso di IPVanish evita inoltre di subire attacchi informatici tramite connessioni WiFi pubbliche.

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. La VPN non registra nessun dato dell'utente, quindi viene garantita la massima privacy. Sono supportati i protocolli IPSec, PPTP, IKEv2, L2TP e OpenVPN. IPVanish funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Amazon Fire TV, Chrome OS e router. Con un unico abbonamento è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi.

Il servizio di SygarSync permette di avere uno spazio sul cloud da 500 GB che può essere sfruttato per il backup dei file più importanti. Tra le funzionalità ci sono la sincronizzazione automatica tra più dispositivi, la possibilità di scegliere singole cartelle, la condivisione dei file, il ripristino dei file cancellati per errore e la protezione contro il ransomware.

L'abbonamento VPN + Backup è disponibile a 4,58 dollari/mese per un anno (54,99 dollari in totale). Il costo per gli anni successivi sarà 109,99 dollari. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.