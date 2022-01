IPVanish: streaming sportivo con il 65% di sconto

Se si è alla ricerca di uno scudo per hotspot Wi-Fi, o di un accesso sicuro ai file, gli strumenti di IPVanish VPN sono ciò che fanno al caso.I backup semplificano la sicurezza online per tutta la casa con configurazioni per desktop, dispositivi mobili, console e router.

Tra i servizi offerti troviamo un'affidabilità a dir poco fenomenale, nonché una connettività rapida. Molto facile da scaricare, installare e collegare. Si verrà connessi in totale sicurezza molto rapidamente dopo il proprio ordine. Sono inoltre veloci nell'aggiornare il loro prodotto con nuovi progressi all'avanguardia accuratamente testati nel settore e nella tecnologia.

Ma questi sono solo alcuni vantaggi del servizio IPVanish VPN. Vediamone altri di seguito.

IPVanish VPN vantaggi

Ecco i principali vantaggi di IPVanish VPN:

Potente privacy su Internet

Gli indirizzi IP anonimi proteggono il tuo traffico Internet dallo spionaggio di terze parti. Proteggi la tua connessione Wi-Fi, proteggi i dati sulla tua posizione e mantieni la tua attività riservata con il miglior scudo per la privacy online.

Protezione dei dati semplificata

Basta un tocco per difendere i tuoi dati online utilizzando le nostre app VPN. Unisci sicurezza e praticità attraverso impostazioni avanzate che aiutano a proteggere automaticamente la tua attività online, così non devi ricordare.

Quando si tratta di VPN, IPVanish è il top di gamma: il provider ha un'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, zero registri di traffico e larghezza di banda illimitata. Questo servizio di condivisione di file su cloud è un ottimo modo per eseguire il backup di tutti i tuoi file sul cloud, senza problemi.

Crittografia avanzata

Proteggi qualsiasi connessione per gestire i dati personali con una sicurezza inattaccabile.

Scudo sicuro

Collegati ai contenuti online da qualsiasi luogo senza il rischio di blocchi.

Anonimato garantito

Proteggi la privacy dell'attività Internet quotidiana per evitare il tracciamento dell'ISP.

Connessioni illimitate

Proteggi ogni dispositivo che possiedi senza limiti di connessione.

Opinioni e recensioni sul servizio

Ecco alcune delle recensioni più autorevoli sul servizio.

IGN

Offre un servizio reattivo in grado di stare al passo con le richieste di Netflix e dei giochi online, IPVanish racchiude tutte le principali funzionalità che gli utenti esperti desiderano, a un prezzo ragionevole.

Comparitech

Lo posizioniamo in cima alla lista delle VPN più veloci

Forbes

IPVanish è uno dei servizi VPN più veloci che abbiamo recensito. L'impronta del suo server VPN di 1.300 server VPN in 75 località fa parte del modo in cui mantiene tali valutazioni di velocità.

