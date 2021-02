IPVanish VPN: 65 dollari di sconto con storage

Tra le numerose VPN in commercio, IPVanish non è probabilmente la più conosciuta, ma è senza dubbio una delle più convenienti. L’azienda statunitense offre quattro tipi di abbonamento, uno dei quali permette di risparmiare 65 dollari per il primo anno, includendo anche 500 GB di cloud storage in partnership con SugarSync.

IPVanish: VPN e cloud storage

IPVanish garantisce la privacy durante la navigazione con oltre 40.000 indirizzi IP di oltre 1.600 server posizionati in oltre 75 paesi. L’utente può scegliere il server migliore (ovvero il più veloce), sfruttando la specifica funzionalità presente nelle applicazioni. In alternativa è possibile la scelta manuale.

IPVanish utilizza la crittografia AES a 256 bit e i protocolli IPSec, PPTP, IKEv2, L2TP e OpenVPN. Durante la navigazione non viene registrato nessun dato dell’utente (politica no-log). La VPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Amazon Fire TV, Chrome OS e router. IPVanish supporta inoltre il file sharing P2P (torrenting) e permette di aggirare il blocco geografico di Netflix.

L’azienda statunitense offre due abbonamenti con sconto sul primo mese o anno: 3,49 dollari (sconto di 6,50 dollari) e 31,49 dollari (sconto di 58,50 dollari). Un risparmio maggiore (sempre sul primo mese o anno) si ottiene con i piani che includono 500 GB di storage su SugarSync: 3,84 dollari (sconto di 7,15 dollari) e 34,99 dollari (sconto di 65 dollari).

Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito e PayPal. Non esiste una versione gratuita o un periodo di prova, ma è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.