IPVanish VPN: abbonamento annuale a 31 dollari

La concorrenza tra le varie VPN è sempre molto agguerrita, quindi le software house cercano di guadagnare nuovi clienti con offerte frequenti. L’azienda statunitense propone uno sconto sostanzioso per l’abbonamento annuale alla sua IPVanish VPN. Bastano infatti 31,49 dollari per i primi 12 mesi per proteggere fino a cinque dispositivi contemporaneamente.

IPVanish VPN: sconto di 58,49 dollari

IPVanish VPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Amazon Fire TV, Chrome OS e router. La VPN consente di utilizzare il file sharing P2P (torrenting) in assoluto anonimato e permette di aggirare il blocco geografico di Netflix e altri servizi di streaming. Ovviamente può eludere la censura, visualizzando siti bloccati in alcuni paesi, proteggere il dispositivo durante l’uso di reti WiFi pubbliche e impedire l’accesso ai dati personali.

La privacy durante la navigazione viene garantita con oltre 40.000 indirizzi IP di oltre 1.600 server posizionati in oltre 75 paesi. L’utente può scegliere il server migliore (ovvero il più veloce), sfruttando la specifica funzionalità presente nelle applicazioni. In alternativa è possibile la scelta manuale.

Durante la navigazione non viene registrato nessun dato dell’utente (politica no-log). IPVanish utilizza la crittografia AES a 256 bit e i protocolli IPSec, PPTP, IKEv2, L2TP e OpenVPN. L’abbonamento annuale viene offerto a 89,99 dollari, ma attualmente è possibile risparmiare 58,49 dollari per il primo anno. Il prezzo è dunque 31,49 dollari. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal. È possibile anche usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.