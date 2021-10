IPVanish VPN: sconto 70% per abbonamento biennale

Continuano le offerte per le VPN, software molto utilizzati per accedere a siti censurati o aggirare le restrizione geografiche dei servizi di streaming. Stavolta è il turno della statunitense IPVanish che propone due anni a 3,20 dollari/mese, ovvero lo stesso prezzo dell'abbonamento annuale.

IPVanish VPN: sconto 70% per due anni

IPVanish garantisce l'anonimato su Internet attraverso una rete composta da oltre 1.900 server posizionati in più di 75 paesi. Gli utenti possono quindi scegliere tra oltre 40.000 indirizzi IP, in base alle prestazioni dei server o delle funzionalità supportate, come quelle indicate all'inizio dell'articolo.

La VPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Amazon Fire TV, Chrome OS e router. Con un unico abbonamento è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. IPVanish supporta i protocolli WireGuard, OpenVPN, IPSec, PPTP, IKEv2 e L2TP. Non viene registrata l'attività online (politica no-log), quindi la privacy è assicurata.

Cliccando su questo link si accede alla pagina che permette di sottoscrivere l'abbonamento per due anni a 3,20 dollari/mese. La spesa totale è quindi di 76,76 dollari (sconto del 70%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.