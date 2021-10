IPVanish VPN: sconto del 70% per due anni di abbonamento

Ottobre è il Cybersecurity Awareness Month, quindi molte software house consigliano di installare una o più soluzioni che permettono di migliorare la sicurezza online. Nel caso delle VPN si possono ottenere benefici anche per la privacy. Grazie alla promozione in corso, l'abbonamento per due anni a IPVanish è disponibile a 3,20 dollari/mese.

IPVanish VPN: sconto 70% per abbonamento biennale

IPVanish permette di accedere a siti censurati e aggirare le restrizioni geografiche (come quelle dei servizi di streaming), sfruttando una rete di oltre 1.900 server in oltre 75 paesi. Gli utenti hanno a disposizione oltre 40.000 indirizzi IP per nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo e navigare online senza essere rintracciati.

La privacy viene garantita dalla politica no-log (non viene registrato nessun dato relativo all'attività online). Gli utenti possono scegliere i protocolli WireGuard, OpenVPN, IPSec, PPTP, IKEv2 e L2TP. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. IPVanish supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Amazon Fire TV, Chrome OS e router. La VPN consente di utilizzare un numero illimitato di dispositivi.

L'attuale offerta permette di sottoscrivere l'abbonamento per due anni a 3,96 dollari/mese (sconto del 64%), ma cliccando su questo LINK si può ottenere un risparmio del 70%, quindi il costo scende a 3,20 dollari/mese. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito/debito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.