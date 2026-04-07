Iran minaccia di colpire un data center Stargate ad Abu Dhabi

Donald Trump ha dichiarato che distruggerà le centrali elettriche, se l’Iran non riaprirà lo stretto di Hormuz. Un portavoce dell’IRGC (Corpo delle guardie della rivoluzione islamica) ha minacciato di colpire un data center del progetto Stargate, attualmente in costruzione ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. I militari iraniani hanno già colpito i data center di AWS e Oracle a Dubai.

Anche OpenAI nel mirino dell’Iran

Gli attacchi con droni e missili contro i data center di Amazon Web Services (AWS) e Oracle sono solo un “antipasto”. IRGC ha infatti pubblicato a fine marzo un elenco di bersagli che si trovano negli Emirati Arabi uniti. Sono edifici e data center di 18 aziende statunitensi che hanno collaborato con l’amministrazione Trump e Israele.

Non era inclusa OpenAI, ma ora anche la startup californiana è finito nel mirino dell’Iran. Se Trump ordinerà di distruggere le centrali elettriche e altre infrastrutture critiche, i militari iraniani colpiranno il data center Stargate da 1 GW in costruzione ad Abu Dhabi (annunciato a fine maggio 2025).

Il data center è stato mostrato in un video pubblicato su X da Teheran News:

#BREAKING

Spokesman of Iran's Khatam al-Anbiya Headquarters: Nothing is hidden from our sight.

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All ICT companies in the region will be considered legitimate targets for us. pic.twitter.com/nFdvWjoh5R — Tehran Times (@TehranTimes79) April 3, 2026

Il portavoce di IRGC afferma che hanno individuato la posizione del data center anche se non viene mostrato su Google Earth/Maps. La minaccia si estende anche ad altre aziende statunitensi:

Qualora gli Stati Uniti dovessero dare seguito alle loro minacce riguardanti gli impianti energetici iraniani, verranno immediatamente adottate le seguenti misure di ritorsione. Tutte le centrali elettriche, le infrastrutture energetiche e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione del regime sionista, nonché tutte le società simili nella regione che hanno azionisti americani, saranno distrutte completamente.

Nel video c’è tuttavia un errore. Il Chief Product Officer di Cisco (Jeetu Patel) viene indicato come Satya Nadella, CEO di Microsoft. Il data center di Abu Dhabi dovrebbe essere operativo entro fine 2026 con i primi 200 MW di potenza.