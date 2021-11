Irlanda del Nord-Italia in streaming gratis: dove?

L'imperativo è vincere, così da scongiurare il pericolo di rivivere l'incubo di quattro anni fa (anche perché ai playoff c'è di nuovo la Svezia) e staccare finalmente il biglietto per volare al mondiale 2022 in Qatar. Gli Azzurri al servizio del CT Mancini scenderanno in campo questa sera (lunedì 15 novembre) al Windsor Park di Belfast. Irlanda del Nord-Italia potrà essere seguita anche in diretta streaming gratis, a partire dalle ore 20:45.

Dove guardare Irlanda del Nord-Italia in streaming gratis

La piattaforma di riferimento è RaiPlay, accessibile da qualsiasi smartphone, tablet e da una moltitudine di dispositivi smart, mentre chi ha a portata di mano a un televisore non deve far altro che prendere il telecomando e sintonizzarlo su Rai 1.

Una sfida facile solo sulla carta: l'importanza del match non consente ulteriori passi falsi, soprattutto dopo l'occasione mancata pochi giorni fa con la Svizzera, a pari punti con l'Italia in cima al Gruppo C di qualificazione, ma con due gol segnati in meno. Anche la differenza reti potrebbe rivelarsi decisiva.

Dopo la trionfale vittoria agli europei in estate, gli Azzurri sembrano aver rallentato la propria corsa, interrompendo la striscia record di risultati utili consecutivi (37, meglio di qualsiasi altra nazionale nella storia) e mettendo a tabellino alcune prestazioni non proprio entusiasmanti. I ragazzi di Mancini si sono però già dimostrati capaci di rialzare la testa, facendosi trovare pronti negli appuntamenti più importanti e in grado di far sventolare alto il tricolore.

Queste le probabili formazioni titolari in campo questa sera fin dal fischio d'inizio, con i nostri undici che devono fare i conti con la sostanziale assenza di una punta di ruolo, nonostante l'esigenza di gonfiare il più possibile la rete avversaria.