iRobot, il lavapavimenti al miglior prezzo di sempre

Il robot lavapavimenti per le pulizie di iRobot Braava è oggi disponibile al miglior prezzo di sempre. L’opportunità è evidente poiché il prezzo crolla addirittura al di sotto del prezzo del Black Friday, tracciando così una finestra di sconto della durata di 6 giorni che è una occasione unica per chi vuol mettersi in casa il dispositivo 2-in-1 che non solo aspira, ma procede anche con il lavaggio delle superfici.

Ecco il prezzo, dunque: 199,99 euro contro i 349 euro del prezzo di listino: un -43% destinato inevitabilmente a fungere da fuoritutto per le scorte iRobot.

iRobot Braava 390t, prezzo super per 6 giorni

Così la stessa iRobot descrive l’anima del proprio Braava 390t:

A causa della polvere e dello sporco che si accumulano in casa ogni giorno, non si finisce mai di pulire. Braava 390t è un robot lavapavimenti ricaricabile, in grado di pulire autonomamente più stanze e grandi spazi. Con Braava 390t, lavare e pulire i pavimenti è facile: scegli un panno inumidito per lavare via lo sporco di tutti i giorni, o un panno asciutto per rimuovere efficacemente polvere, sporco, peli e allergeni. Goditi pavimenti appena puliti ogni giorno, senza sforzo.

Ultrasilenzioso, questo modello può coprire fino a 93 metri quadri per la pulizia a secco e fino a 33 metri quadri per la pulizia a umido (per il quale viene riempito un serbatoio interno e si utilizza un apposito panno in microfibra). L’orientamento e la gestione della mappatura del pavimento sono gestiti dal cubo di navigazione NorthStar, mentre la ricarica è garantita dall’apposita sede.

Il vantaggio di un robot di questo tipo sta nella possibilità di avere un passaggio continuo del pavimento, cosa molto utile per igienizzare la superficie in locali come i corridoi o per rimuovere peli di cani e gatti per chi ha animali domestici in casa. L’utilità è evidente anche e soprattutto in ufficio, dove può consentire una pulizia continua (anche la notte) senza dover impegnare persone al di fuori dell’orario canonico di lavoro.

Gli altri sconti iRobot

Se il -43% sul Braava 390t è lo sconto in assoluto più evidente, iRobot ha però riservato sconti ulteriori su altri modelli del tutto interessanti: