iRobot, prezzo FOLLE su questi due modelli

Uno aspira su ogni superficie, l'altro lava (a secco o umido). Uno nel tradizionale formato circolare, l'altro in un differente formato rettangolare. Uno nero, l'altro bianco. Uno Roomba, l'altro Braava. Ma in comune hanno due importanti punti a favore: sono entrambi dei robot di pulizia iRobot e sono entrambi scontati del 43%. Il prezzo finale è identico, ma differente è la vocazione:

iRobot Roomba 671 è un aspirapolvere Wifi perfetto per ogni tipo di pavimento, comandato da apposita app ed in grado di avviarsi autonomamente (o su impulso vocale tramite Alexa). Tre differenti fasi di pulizia, tecnologia Dirt Detect per una pulizia approfondita dove maggiormente utile e tutta la silenziosità garantita dal brand iRobot.

iRobot Braava 390T è un concept diverso, basato sulla pulizia grazie ad un panno in grado di gestire più approfonditamente il pavimento rispetto alla sola aspirazione. Consigliato su pavimenti duri e grandi spazi, dove il passaggio del panno possa esercitare al meglio la propria azione. La funzione iAdapt 2.0 è in grado di gestire i percorsi per ottimizzare la pulizia sull'intera area coperta: un passaggio per la polvere e gli allergeni, triplo passaggio per una pulizia approfondita: 2 ore di ricarica con Turbo Charge per i tempi di “riposo” tra un ciclo di pulizia ed un altro.

Sono questi i due iRobot con lo sconto maggiore in questo momento, vere occasioni di ingresso dal portone principale in questo mondo innovativo di pulizia in automatico.