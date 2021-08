iRobot Roomba 692: l’aspirapolvere intelligente al MINIMO STORICO

iRobot Roomba 692 è disponibile in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto del 33%, acquisto questo Robot Aspirapolvere al prezzo più basso mai registrato, ovvero soli 199,99 euro. Grazie alle spedizioni veloci, inoltre, lo ricevi direttamente a casa tua in appena 24 ore. Cosa stai aspettando?

Robot Aspirapolvere intelligente: ecco iRobot Roomba 692

Fare le pulizie risulta spesso essere estremamente stressante nonostante, ad oggi, le più moderne tecnologie senza fili hanno fortemente semplificato questo lavoro. Ciononostante, però, cosa c’è di più comodo di schiacciare un pulsante e far fare tutto il lavoro sporco ad un piccolo Robot Aspirapolvere? È proprio questo, infatti, il compito del nuovo iRobot Roomba 692.

Con questo modello di iRobot Roomba puoi rendere completamente smart le pulizie di casa, senza doverti preoccupare più di nulla. Basta infatti programmare il robot, attraverso il tuo smartphone oppure usando Alexa e Google Assistant, per far sì che quest’ultimo rimuova polvere, peli e sporcizia dalla tua casa, ogni giorno e in totale autonomia.

A differenza dei suoi fratelli minori e dei rivali, questo gioiellino offre alcune caratteristiche da invidiare. Il Robot Aspirapolvere è infatti dotato di sensori estremamente intelligenti che gli permettono di evitare le cadute e di rilevare le zone della casa più sporche. Inoltre, il Robot è dotato di un potente sistema di pulizia a tre fasi, grazie al quale riesce a pulire in profondità pavimenti e tappeti

Cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo nuovo Robot Aspirapolvere iRobot Roomba 692 a soli 199,99 euro su Amazon, approfittando di uno sconto eccezionale di ben 100 euro. Usufruendo delle spedizioni gratuite Prime lo ricevi a casa in men che non si dica.