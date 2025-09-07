Israele - Italia: quando si gioca e dove vedere la partita, anche dall'estero

Dopo la vittoria con l’Estonia, continua la corsa dell’Italia per ottenere la qualificazione ai Mondiali 2026. La prossima sfida in calendario è Israele – Italia. Si tratta di un match fondamentale per la classifica. La Nazionale, infatti, ha bisogno di una vittoria per poter incrementare le speranze di qualificazione. Ecco quando si gioca e dove vedere la partita, sia in TV che all’estero.

Israele – Italia: quando si gioca e dove vederla

La partita Israele – Italia si giocherà lunedì 8 settembre con calcio di inizio alle 20:45 (ora italiana). La partita si giocherà allo Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. In Italia, è possibile seguire il match in diretta TV su Rai 1 oppure in diretta streaming su Rai Play.

Per vedere la partita in streaming dall’estero (nei Paesi in cui non è prevista la copertura televisiva) è possibile ricorrere a una VPN e selezionare un server italiano. In questo modo, è possibile accedere a Rai Play anche dall’estero per vedere il match.

Israele – Italia: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della partita:

Israele (5-4-1) – Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo. Ct. Ben Shimon.

Italia (4-4-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct. Gattuso.