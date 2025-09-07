 Israele - Italia: quando si gioca e dove vedere la partita, anche dall'estero
Israele - Italia: quando si gioca e dove vedere la partita, anche dall'estero

Ecco quando si gioca e dove vedere in TV e in streaming, anche dall'estero, il match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Israele e Italia.
Israele - Italia: quando si gioca e dove vedere la partita, anche dall'estero
Ecco quando si gioca e dove vedere in TV e in streaming, anche dall'estero, il match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Israele e Italia.

Dopo la vittoria con l’Estonia, continua la corsa dell’Italia per ottenere la qualificazione ai Mondiali 2026. La prossima sfida in calendario è Israele – Italia. Si tratta di un match fondamentale per la classifica. La Nazionale, infatti, ha bisogno di una vittoria per poter incrementare le speranze di qualificazione. Ecco quando si gioca e dove vedere la partita, sia in TV che all’estero.

Israele – Italia: quando si gioca e dove vederla

La partita Israele – Italia si giocherà lunedì 8 settembre con calcio di inizio alle 20:45 (ora italiana). La partita si giocherà  allo Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. In Italia, è possibile seguire il match in diretta TV su Rai 1 oppure in diretta streaming su Rai Play. 

Per vedere la partita in streaming dall’estero (nei Paesi in cui non è prevista la copertura televisiva) è possibile ricorrere a una VPN e selezionare un server italiano. In questo modo, è possibile accedere a Rai Play anche dall’estero per vedere il match.

La VPN giusta da usare è Total VPN, ora disponibile in promozione con un costo di 1,59 euro al mese andando a scegliere il piano annuale, con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi clienti. Nel prezzo sono compresi Total AdBlock e Total AV (il sistema antivirus dell’azienda).

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui a Total VPN

Israele – Italia: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della partita:

  • Israele (5-4-1) – Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo. Ct. Ben Shimon.
  • Italia (4-4-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct. Gattuso.
Pubblicato il 7 set 2025

Pubblicato il 7 set 2025

Davide Raia
7 set 2025
