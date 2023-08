IT-alert: test nelle altre Regioni dal 12 settembre

Lo scorso 10 luglio è stata completata la prima fase di sperimentazione di IT-alert con il test effettuato in Emilia-Romagna. A partire dal 12 settembre saranno coinvolte tutte le altre Regioni. I risultati finali verranno comunicati dopo aver analizzato i dati raccolti anche tramite il questionario (anonimo) compilato dai cittadini.

IT-alert: seconda fase dal 12 settembre

A partire da fine giugno sono stati effettuati i test in cinque Regioni: Toscana (28 giugno), Sardegna (30 giugno), Sicilia (5 luglio), Calabria (7 luglio) e Emilia-Romagna (10 luglio). Nel video pubblicato su YouTube si può vedere il test del 10 luglio in Emilia-Romagna. Dopo la pausa estiva toccherà alle altre Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Questo è il calendario completo:

12 settembre: Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche

14 settembre: Piemonte, Puglia e Umbria

19 settembre: Basilicata, Lombardia e Molise

21 settembre: Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto

26 settembre: Abruzzo, Liguria e Provincia Autonoma di Trento

13 ottobre: Provincia Autonoma di Bolzano

Le date potrebbero cambiare nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali dovessero essere impegnati in attività per eventuali allerte o situazioni di emergenza. Intorno alle ore 12 del giorno indicato, i cittadini che si troveranno nell’area coinvolta riceveranno un messaggio di test sui cellulari accesi e con connessione telefonica (non in modalità aereo).

I principali obiettivi dei test sono: far conoscere il nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenza, verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi, raccogliere indicazioni dagli utenti tramite un questionario.

Il messaggio non è un SMS. IT-alert utilizza lo standard Common Alerting Protocol (CAP) e sfrutta la tecnologia cell broadcast che consente di inviare messaggi attraverso celle telefoniche geograficamente vicine. Questi sono gli eventi per i quali è previsto l’uso del sistema al termine della sperimentazione: