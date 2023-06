IT-alert: test in cinque Regioni dal 28 giugno

Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare (Nello Musumeci) e il Capo Dipartimento della Protezione Civile (Fabrizio Curcio) hanno annunciato il calendario dei prossimi test per IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico che verrà utilizzato in caso di emergenze e calamità naturali. Dopo le esercitazioni Vulcano 2022 e Sisma dello Stretto 2022 è previsto il coinvolgimento dei cittadini in cinque Regioni a partire dal prossimo 28 giugno.

IT-alert: allarmi tramite messaggio

La sperimentazione del sistema IT-alert è iniziata l’anno scorso con l’invio di messaggi (simulati) relativi all’eruzione di Vulcano e al maremoto generato dal terremoto nello Stretto di Messina. Dal prossimo 28 giugno verrà estesa a cinque Regioni: Toscana (28 giugno), Sardegna (30 giugno), Sicilia (5 luglio), Calabria (7 luglio), Emilia-Romagna (10 luglio). Entro fine anno verranno effettuati i test nelle altre Regioni e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento.

Il messaggio di avviso (con la notifica audio associata) verrà ricevuto da tutti i telefoni cellulari accesi e connessi alla rete mobile. Non è un SMS e non serve installare nessuna app o attivare gli avvisi di emergenza nelle impostazioni del sistema operativo. IT-alert è basato sullo standard Common Alerting Protocol (CAP) e sfrutta la tecnologia cell broadcast che consente di inviare messaggi attraverso celle telefoniche geograficamente vicine.

Questi sono gli eventi per i quali è previsto l’uso di IT-alert al termine della sperimentazione (febbraio 2024):

maremoto generato da un sisma

collasso di una grande diga

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso)

precipitazioni intense

Nell’elenco non ci sono i terremoti, valanghe e inondazioni. Questo è il suono associato al messaggio inviato durante l’esercitazione Vulcano 2022: