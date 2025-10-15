IT-alert: oggi il test per l'incidente industriale

Non c’è da allarmarsi se si sente il telefono suonare molto forte e sullo schermo compare un messaggio relativo a un incidente industriale: è un test del sistema IT-alert. Questo l’avviso di oggi diramato in Emilia-Romagna.

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Messaggi di test per IT-alert in Emilia-Romagna

Nel dettaglio, sono due i messaggi inviati in queste ore. Il primo alle 10:00 con riferimento allo stabilimento Zannoni S.R.L. di Forlì, il secondo alle 11:00 per l’azienda Eurogas Energia S.R.L. a Casalgrande e Sassuolo.

È bene non allarmarsi: non c’è alcun pericolo. La Protezione Civile ha bisogno di effettuare questi test per perfezionare il sistema che potrà poi entrare in funzione nel caso di emergenze reali, raggiungendo tempestivamente i cittadini.

L’avviso compare su tutti i cellulari accesi con una connessione telefonica attiva e che si trovano all’interno dell’area interessata. Poiché si tratta di un’iniziativa che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini, è disponibile un questionario da compilare in forma anonima per aiutare i responsabili del progetto a capire cosa ha funzionato e cosa no.

I test proseguiranno nei prossimi giorni. Domani, giovedì 16 ottobre, si sposteranno nella provincia autonoma di Trento. Lì, alle ore 11:00, sarà diramato questo messaggio relativo al collasso della diga di Forte Buso.

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

In caso di emergenza e reale, l’avviso sarà diverso, come quello mostrato qui sotto.

Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – Incidente nell’impianto industriale XYZ con presenza di sostanze pericolose, nel Comune di XYZ (PROVINCIA). TROVA RIPARO AL CHIUSO E NON AVVICINARTI all’impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità.

IT-alert è un servizio pubblico, pensato per entrare in azione in caso di grave emergenza o evento catastrofico, situazioni nelle quali un’informazione tempestiva può salvare la vita. I messaggi sono trasmessi attraverso cell-broadcast, raggiungendo ogni dispositivo accesso e connesso alle celle delle reti mobile. La tecnologia funziona anche in casi di campo limitato o con saturazione della banda telefonica. Non serve scaricare alcuna applicazione.