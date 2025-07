IT-Wallet nell'app IO: 9,4 milioni di documenti in sette mesi

Esattamente sette mesi fa, PagoPA metteva IT-Wallet nelle mani di tutti i cittadini, con il lancio ufficiale della funzionalità Documenti su IO all’interno dell’app IO. L’accoglienza è stata buona fin da subito, nonostante qualche iniziale scetticismo. Diamo uno sguardo alla situazione odierna, grazie alle statistiche condivise dal sito ufficiale, per capire come procede la sua adozione.

App IO: come sta andando IT-Wallet?

Continua a crescere il numero delle attivazioni, come mostra il grafico qui sotto. C’è stata una lieve e fisiologica flessione nel corso delle ultime settimane. Ad oggi è stata toccata quota 5,6 milioni. Vale a dire che 5,6 milioni di italiani hanno deciso di abilitare la funzionalità all’interno dell’applicazione.

Segue una dinamica molto simile anche il numero dei documenti caricati. 9,40 milioni, con un incremento pari a 400.000 rispetto a inizio giugno.

Quello che gli italiani hanno scelto più frequentemente di portare con loro nello smartphone è la tessera sanitaria (4,8 milioni). Segue la patente di guida (4,5 milioni). Volume molto più contenuto per la carta europea della disabilità (100.000), comunque meno diffusa.

A proposito della patente di guida, ieri il sottosegretario Alessio Butti ha reso nota una novità molto importante in arrivo: quella che renderà la versione digitale del documento equipollente alla carta di identità. Vale a dire che avrà il suo stesso valore legale. Servirà la pubblicazione di un decreto attuativo.

Nella stessa audizione in parlamento, ha confermato che l’intenzione del governo è quella di spegnere progressivamente lo SPID. È la prima volta che un membro dell’esecutivo lo conferma in via ufficiale. La volontà è quella di favorire la transizione a CIE (carta di identità elettronica).

Tornando all’app IO, un’altra novità in arrivo e legata sempre a IT-Wallet è quella relativa a Entra con wallet. Sarà un sistema che metterà nelle mani dei cittadini un’ulteriore alternativa per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.