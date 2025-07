App IO si aggiorna su Android (3.8.0.9) e iOS (3.8.0)

Non si tratta certo di un major update, ma vale comunque la pena segnalarlo: app IO sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento. È destinato sia alla versione Android, che passa così alla release 3.8.0.9, sia a quella iOS che diventa 3.8.0.

Aggiornamenti per l’app IO: 3.8.0.9 su Android, 3.8.0 su iOS

Sono entrambe già disponibili per il download attraverso le piattaforme Google Play e App Store. L’immagine qui sotto mostra il changelog riportato dalla prima delle due.

Il primo punto fa riferimento alla possibilità di accedere offline a Documenti su IO (IT-Wallet), già abilitata da qualche settimana. Invece, il secondo è relativo alla rimozione delle ricevute dei pagamenti effettuati da effettuare con un semplice swipe. A questo si aggiungono gli immancabili bugfix.

Nessun cambiamento di rilievo, come anticipato in apertura, ma l’ennesima testimonianza di come il lavoro di PagoPA sia continuo. Spesso gli interventi riguardano il codice dell’applicazione e non le funzionalità, passando così inosservati agli occhi dell’utente finale.

Si attende l’implementazione del supporto al tema scuro annunciato ormai quasi quattro mesi fa, ma non ancora integrato.

Nei giorni scorsi abbiamo dedicato un articolo alle ragioni dell’incompatibilità tra l’app IO e alcuni sistemi operativi mobile alternativi come GrapheneOS. Lo sviluppatore ha giustificato la limitazione facendo appello ad alcune decisioni inerenti alla sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l’archiviazione dei documenti nel loro formato digitale, mediante il sistema IT-Wallet.