App IO si aggiorna con una novità per i pagamenti

PagoPA ha dato il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento per l’app IO. È già disponibile per il download e introduce una novità dedicata alle ricevute dei pagamenti effettuate verso la Pubblica Amministrazione. Vediamo di cosa si tratta e in che modo può tornare utile, ricordando che l’applicazione è su Google Play nella sua versione Android e su App Store in quella iOS.

Pagamenti e ricevute: una novità per l’app IO

Il changelog ufficiale si apre facendo ancora una volta riferimento alla possibilità di accedere ai documenti offline, relativa a IT-Wallet. La funzionalità inedita è quella descritta subito dopo, a cui si aggiungono le consuete correzioni dei bug riscontrati: Ora puoi rimuovere le ricevute PagoPA direttamente dalla lista .

All’interno della sezione Pagamenti, se si desidera nascondere una ricevuta, è ora sufficiente effettuare uno swipe verso sinistra. Facendolo, si attiva un effetto di scorrimento come quello mostrato dallo screenshot qui sotto. In precedenza era invece necessario aprirla e selezionare il comando “Nascondi dalla lista”.

Un messaggio avvisa che si tratta di un’operazione irreversibile. È bene dunque valutare con attenzione se conviene procedere: potrebbe poi essere difficoltoso, ad esempio, recuperare i dettagli dei versamenti effettuati per il bollo auto o altro.

Nulla di rivoluzionario, ma un’opzione in più, a testimonianza di come il lavoro sull’app IO portato avanti da PagoPA stia proseguendo. Tra le prossimo novità dovrebbe arrivare il supporto al tema scuro, annunciato nel mese di marzo e ancora non disponibile.

Ecco alcuni numeri ufficiali utili per raccontare l’applicazione e il suo utilizzo: 12 milioni di utenti attivi nel corso degli ultimi 12 mesi, 354.207 servizi a bordo forniti da 15.858 enti, oltre un miliardo di messaggi inviati dal 2020, 5,5 milioni di attivazioni per Documenti su IO con 9,1 milioni di documenti digitali aggiunti alla sezione Portafoglio, circa 6,4 milioni di metodi di pagamenti caricati.