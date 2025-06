Carta di identità nell'app IO con IT-Wallet? No comment

Una delle grandi promesse formulate ancor prima del lancio pubblico di IT-Wallet è quella relativa alla possibilità di aggiungere anche la carta di identità ai documenti salvati nell’app IO. Oggi, trascorsi più di sei mesi dal lancio della funzionalità, rimane un’utopia. E nemmeno è dato a sapere se sarà mai possibile farlo.

Il silenzio di Butti su app IO e carta di identità

Ripeschiamo l’argomento per segnalare le parole di Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica. Nei giorni scorsi ha concesso un’intervista alla redazione del Giornale, affrontando il tema e celebrando i passi in avanti compiuti negli ultimi anni sul fronte dei servizi digitali offerti ai cittadini.

Una domanda in particolare ha richiamato la nostra attenzione: In futuro gireremo senza carta di identità e patente cartacee anche in Europa? . La risposta si può sintetizzare come il più classico dei no comment.

È già possibile usare da noi la patente sul wallet anche offline. Nei prossimi anni, con IT-Wallet e il wallet europeo a pieno regime, chi vorrà (anche qui nessun obbligo) potrà usare i documenti digitali al posto di quelli fisici.

A dire il vero, la patente di guida è valida solo per circolare in Italia (rimandiamo all’articolo dedicato). Per quanto riguarda invece il wallet europeo, il sottosegretario si riferisce a EU-Wallet, in arrivo entro il 2026.

Le speranze di poter vedere la carta di identità comparire nel Portafoglio dell’app IO sono comunque ancora vive. Butti conferma la volontà di continuare a sviluppare il sistema IT-Wallet, qualunque cosa significhi. L’accoglienza da parte dei cittadini è stata buona, con 9,2 milioni di documenti già caricati: quella attivata con maggiore frequenza è la tessera sanitaria.

A proposito, in Italia sono già oltre 53 milioni le CIE (carta di identità elettronica) emesse dal Ministero dell’Interno e prodotte dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.